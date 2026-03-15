В Днепре неизвестные напали на судью у подъезда: женщина с тяжелой травмой головы в больнице

На судью одного из районов города Днепр было совершено нападение. Женщина с травмой головы находится в больнице.

В городе Днепр трое неизвестных в балаклавах совершили нападение на судью у подъезда ее дома. Об этом информируют местные телеграмм-каналы.

Нападавшие применили перцовый баллончик и пытались силой посадить женщину в автомобиль без государственных номерных знаков. Муж пытался помешал похищению жены, однако женщина получила тяжелую травму головы.

Совет судей Украины информирует, что нападение на судью Индустриального районного суда города Днепра произошло вечером в пятницу, 13 марта.

В результате разбойного нападения судья с тяжелой травмой головы находится в больнице, говорится в сообщении.

Совет судей Украины обращается к руководству Национальной полиции Украины и Генеральному прокурору взять под личный контроль рассмотрение этого случая и принять все предусмотренные законом меры для надлежащего его рассмотрения и расследования.

Сообщение председателя Совета судей Украины Виталия Салихова

"Разбойное, жестокое нападение на судью в Днепре заставляет нас снова говорить об обеспечении личной безопасности судей", — говорится в сообщении.

Также Совет судей Украины отмечает необходимость усиления защиты персональных данных судей, в частности информации о месте жительства, членах семьи, транспортных средствах и других сведений, разглашение которых может создавать риски для жизни, здоровья и безопасности судей и их близких.

Реакция полиции

По факту нападения на судью в Соборном районе города полиция открыла два уголовных производства по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (покушение на незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативных и следственных мероприятий для задержания лиц, причастных к преступлению.

В комментарии "Суспільному" в Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Правобережной окружной прокуратуры Днепра. Злоумышленникам грозит до шести лет заключения.

Совет судей и полиция не обнародует фамилию судьи, на которую было совершено нападение. Впрочем, по имеющейся информации, пострадала судья Индустриального районного суда города Днепра Людмила Слюсар.

Напомним, в конце 2025 года в Харькове судья совершила ДТП. За рулем авто, которое сбило двух школьниц на пешеходном переходе, была судья Валковского районного суда Харьковской области Алла Токмакова.

Фокус писал, что экс-судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр, который был участником смертельного ДТП в 2023-м, выиграл суд против Украины в Европейском суде по правам человека. Теперь ему должны выплатить компенсацию в размере почти 2,4 тыс. евро. Тандыр сбил насмерть на блокпосту в Киеве 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко.