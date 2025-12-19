Суддя у Харкові збила двох дівчат на пішохідному переході: ДБР відкрило справу

Одній із постраждалих дівчат 13 років, іншій - 14. ЗМІ повідомляють, що за кермом авто була суддя Валківського районного суду Харківської області Алла Токмакова.

У Харкові суддя скоїла ДТП на пішохідному переході – збила двох школярок. 19 грудня стало відомо, що постраждалі дівчата у важкому стані перебувають у реанімації. Про це повідомили Державне бюро розслідувань і Харківська обласна прокуратура.

Суддя у Харкові збила дівчат на пішохідному переході

Правоохоронці не називають імені судді, яка вчинила аварію. Але особу жінки вже встановили ЗМІ. Так, "Суспільне" повідомляє, що за кермом легковика перебувала Алла Токмакова.

"Суддя одного з районних суддів Харківської області, керуючи автомобілем Hyundai Accent, рухалася вулицею Дудинською в напрямку проспекту Любові Малої. Під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу, який був позначений дорожнім знаком, вона не зменшила швидкість та не надала перевагу пішоходам, які в цей час переходили проїзну частину", — розповіла речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.

Відео дня

У пресслужбі Харківської обласної прокуратури повідомили, що постраждалі дівчата з тяжкими тілесними ушкодженнями були госпіталізовані.

Олександра, мати 14-річної Кароліни, повідомила, що її донька після аварії на штучній вентиляції легенів, дівчинка має перелом черепа. Подружка Кароліни, 13-річна Оля, за даними міської ради, також у реанімації у тяжкому стані.

Правоохоронці додали, що зараз "вживаються всі необхідні процесуальні заходи для повідомлення судді про підозру".

Попередньо встановлено, що водійка була тверезою, зазначають у ДБР.

Розбите у ДТП авто судді Фото: Суспільне Харків

"Є відео з камери відеоспостереження з АЗС, яка розташована неподалік місця події, а саме ДТП. І це відео підтверджує, що дівчатка переходили дорогу по пішохідному переходу, водійка в цей час не гальмувала і їхала з такою швидкістю, що здійснила наїзд на цих двох потерпілих", — розповіла Чиріна.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.

Санкція статті передбачає до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 17 грудня український футболіст Василь Кравець, захисник клубу "Металіст 1925", разом зі своєю родиною потрапив у масштабну дорожньо-транспортну пригоду на Рівненщині.

Також у Прилуках сталася смертельна ДТП за участю поліцейського автомобіля: внаслідок наїзду загинула дитина, а ще одна людина отримала травми.