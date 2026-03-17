Вибух у Львові: частина міста залишилася без газопостачання, деталі

Напередодні ввечері близько 22:00 у Львові в районі Галицького перехрестя пролунали два гучні вибухи. Сьогодні міська влада попередила мешканців району, де стався інцидент, про можливі перебої з газопостачанням.

Вибухи прогриміли на вулиці Богдана Хмельницького, повідомив мер Львова Андрій Садовий. Попередньо, на одній зі стоянок загорівся автобус, який згодом вибухнув і не належить до громадського транспорту.

Відразу після вибуху на місце прибули правоохоронці. Вони підтвердили, що постраждалих унаслідок того, що сталося, немає. Поліцейські вивчають усі обставини події, що мала місце неподалік від виїзду з міста.

На місце вибуху прибули слідчі та експерти Фото: Нацполiцiя Украiни

Уранці, 17 березня, Львівська міська рада з посиланням на газовиків повідомила, що напередодні ввечері через падіння високовольтного кабелю і потрапляння напруги в газову мережу загорілося обладнання.

Вони підтвердили загоряння автобуса, який стояв поблизу вже досить давно. Займання сталося на приватній стоянці. Ніхто з людей не постраждав.

Автобус згорів дотла Фото: ДСНС

Пожежу локалізували ввечері, однак задля безпеки тимчасово припинили подачу газу. Поки що без газу залишаються мешканці села Малехів, вулиці Володимира Великого в Дублянах, а також частково по вулиці Богдана Хмельницького у Львові.

"Відновлення газопостачання вже розпочали. Роботи можуть тривати кілька годин, тож протягом дня можливі тимчасові незручності також у прилеглих населених пунктах", — ідеться в повідомленні мерії.

Нагадаємо, у Дулібах Стрийського району Львівської області стався вибух газу на місцевому СТО. Постраждали троє людей, двоє з яких дістали важкі опіки.

Також повідомлялося, що в Хмельницькому прогримів потужний вибух у житловому будинку.