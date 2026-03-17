Взрыв во Львове: часть города осталась без газоснабжения, детали
Накануне вечером около 22:00 во Львове в районе Галицкого перекрестка раздались два громких взрыва. Сегодня городские власти предупредили жителей района, где произошел инцидент, о возможных перебоях с газоснабжением.
Взрывы прогремели на улице Богдана Хмельницкого, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Предварительно, на одной из стоянок загорелся взорвавшийся впоследствии автобус, который не относится к общественному транспорту.
Сразу после взрыва на место прибыли правоохранители. Они подтвердили, что пострадавших в результате случившегося нет. Полицейские изучают все обстоятельства происшествия, которое имело место недалеко от выезда из города.
Утром, 17 марта, Львовский городской совет со ссылкой на газовщиков сообщил, что накануне вечером из-за падения высоковольтного кабеля и попадания напряжения в газовую сеть загорелось оборудование.
Они подтвердили возгорание автобуса, который стоял поблизости уже довольно давно. Возгорание произошло на приватной стоянке. Никто из людей не пострадал.
Пожар локализовали вечером, однако для безопасности временно прекратили подачу газа. Пока что без газа остаются жители села Малехов, улицы Владимира Великого в Дублянах, а также частично по улице Богдана Хмельницкого во Львове.
"Возобновление газоснабжения уже начали. Работы могут длиться несколько часов, так что в течение дня возможны временные неудобства также в близлежащих населенных пунктах", — говорится в сообщении мэрии.
Напомним, в Дулибах Стрыйского района Львовской области произошел взрыв газа на местном СТО. Пострадали три человека, двое из которых получили тяжелые ожоги.
Также сообщалось, что в Хмельницком прогремел мощный взрыв в жилом доме.