Взрыв во Львове: часть города осталась без газоснабжения, детали

Накануне вечером около 22:00 во Львове в районе Галицкого перекрестка раздались два громких взрыва. Сегодня городские власти предупредили жителей района, где произошел инцидент, о возможных перебоях с газоснабжением.

Взрывы прогремели на улице Богдана Хмельницкого, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Предварительно, на одной из стоянок загорелся взорвавшийся впоследствии автобус, который не относится к общественному транспорту.

Сразу после взрыва на место прибыли правоохранители. Они подтвердили, что пострадавших в результате случившегося нет. Полицейские изучают все обстоятельства происшествия, которое имело место недалеко от выезда из города.

На место взрыва прибыли следователи и эксперты Фото: Нацполиция Украины

Утром, 17 марта, Львовский городской совет со ссылкой на газовщиков сообщил, что накануне вечером из-за падения высоковольтного кабеля и попадания напряжения в газовую сеть загорелось оборудование.

Они подтвердили возгорание автобуса, который стоял поблизости уже довольно давно. Возгорание произошло на приватной стоянке. Никто из людей не пострадал.

Автобус сгорел дотла Фото: ГСЧС

Пожар локализовали вечером, однако для безопасности временно прекратили подачу газа. Пока что без газа остаются жители села Малехов, улицы Владимира Великого в Дублянах, а также частично по улице Богдана Хмельницкого во Львове.

"Возобновление газоснабжения уже начали. Работы могут длиться несколько часов, так что в течение дня возможны временные неудобства также в близлежащих населенных пунктах", — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, в Дулибах Стрыйского района Львовской области произошел взрыв газа на местном СТО. Пострадали три человека, двое из которых получили тяжелые ожоги.

Также сообщалось, что в Хмельницком прогремел мощный взрыв в жилом доме.