Інженери з Києва допомагали росіянам відновлювати зруйновані НПЗ

Керівника відділу та двох інженерів проєктної компанії, які використовували спеціалізоване програмне забезпечення для відновлення об'єктів нафтогазової галузі Росії, затримали в Києві.

У такий спосіб Служба безпеки припинила ще одну спробу росіян отримати передові українські технології у сфері паливно-енергетичного комплексу, повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією слідчих, підозрювані виконували замовлення інжинірингового підприємства держави-агресора, що займається реконструкцією підсанкційних пошкоджених російських нафтопереробних заводів.

Зокрема, судячи з опублікованих скріншотів листувань і документів, серед таких був Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії, який неодноразово піддавався атакам ЗСУ. Останній удар по ньому зафіксовано буквально в ніч на 14 березня цього року.

Відео дня

Українці допомагали відновлювати Афипський НПЗ, уражений дронами ЗСУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За російські гроші київські конструктори розробляли проєктну документацію з ремонту технологічних систем і агрегатів на НПЗ країни, що п'ятий рік веде війну проти України.

Щоб підготувати відповідні креслення, схеми та регламенти дій, проєктувальники використовували новітні ІТ-продукти, а з російськими замовниками контактували через закриті чати в месенджерах та електронну пошту.

Співробітники Служби безпеки задокументували злочини фігурантів і затримали їх за місцями проживання. Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони та комп'ютерну техніку з доказами.

Усім фігурантам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Усіх фігурантів розслідування затримано за місцем проживання Фото: СБУ

Фігурантам світить до 12 років за ґратами Фото: СБУ

Затриманих підозрюють у пособництві державі-агресору Фото: СБУ

