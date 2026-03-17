Инженеры из Киева помогали россиянам восстанавливать разрушенные НПЗ

Руководитель отдела и два инженера проектной компании, которые использовали специализированное программное обеспечение для восстановления объектов нефтегазовой отрасли России, задержаны в Киеве.

Таким образом Служба безопасности пресекла еще одну попытку россиян получить передовые украинские технологии в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следователей, подозреваемые выполняли заказы инжинирингового предприятия государства-агрессора, занимающегося реконструкцией подсанкционных поврежденных российских нефтеперерабатывающих заводов.

В частности, судя по опубликованным скринам переписок и документов, среди таковых был Афипский НПЗ в Краснодарском крае России, который неоднократно поддавался атакам ВСУ. Последний удар по нему зафиксирован буквально в ночь на 14 марта этого года.

Фото: СБУ

За российские деньги киевские конструкторы разрабатывали проектную документацию по ремонту технологических систем и агрегатов на НПЗ страны, которая пятый год ведет войну против Украины.

Чтобы подготовить соответствующие чертежи, схемы и регламенты действий, проектировщики использовали новейшие ИТ-продукты, а с российскими заказчиками контактировали через закрытые чаты в мессенджерах и электронную почту.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали преступления фигурантов и задержали их по местам жительства. Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника с поличным.

Всем фигурантам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (Пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ отчиталась о задержании "крота" в Госпогранслужбе, который, будучи матросом морской охраны, наводил ракетно-дроновые удары ВС РФ по Одессе. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также сообщалось, что в СБУ прокомментировали задержание сотрудника НАБУ на блокпосту вблизи Сум. По информации ведомства, у него в телефоне нашли ряд российских номеров.