Имел ряд российских номеров: в СБУ прокомментировали задержание сотрудника НАБУ на блокпосту вблизи Сум

Мужчина, которого задержали сотрудники Службы безопасности Украины на блокпосту вблизи Сум, имел ряд признаков, из-за которых была осуществлена усиленная проверка.

Задержанный оказался выходцем из оккупированных Россией территорий, в контактах которого во время проверки был обнаружен ряд российских номеров. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ вечером 15 марта.

Там отметили, что в условиях полномасштабной войны сотрудники СБУ круглосуточно обеспечивают контрразведывательный режим на блокпостах, размещенных в прифронтовых районах. Мужчина был задержан на одном из блокпостов на въезде в Сумы.

"Мужчина является выходцем с временно оккупированных территорий, не назвал место своей работы, в подтверждение личности показал только страницу с "Дії", а при анализе его контактов был обнаружен ряд российских номеров", — отметили в СБУ.

В ведомстве добавили, что сотрудники Службы безопасности действовали в соответствии с действующими инструкциями и законодательством. Усиленная проверка мужчины была проведена из-за того, что он вызвал подозрения, направляясь в прифронтовой регион.

Также в СБУ отметили, что действуют исключительно в рамках украинского законодательства.

"Любые манипуляции по этому поводу недопустимы", — заявили в ведомстве.

Задержание работника НАБУ на блокпосте возле Сум: что известно об инциденте

О задержании своего сотрудника в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили около 21:00 часов воскресенья. Там отметили, что он находился при исполнении служебных обязанностей в рамках официального расследования и что его задержание было "безосновательным".

Также в НАБУ заявили, что, несмотря на проживание родителей задержанного на временно оккупированной территории, он прошел все необходимые проверки.

"Такие действия препятствуют НАБУ осуществлять документирование преступления и выполнение служебных полномочий в рамках уголовного производства", — отметили в ведомстве.

Реакция НАБУ на задержание СБУ своего сотрудника возле Сум

Напомним, 13 марта СБУ сообщила об обнаружении "крота", который готовил ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса Билецкому.

12 марта пресс-служба Львовского городского совета информировала о проведении СБУ следственных действий на территории.