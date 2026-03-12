СБУ проводит следственные действия во Львовском горсовете: с чем они связаны

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в одном из управлений Львовского городского совета. По предварительной информации, они могут быть связаны с обстоятельствами бронирования военнообязанных.

В четверг, 12 марта в одном из управлений Львовского городского совета работают правоохранители, которые проводят следственные действия, сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Во Львовском горсовете отметили, что проверки осуществляют сотрудники Управления СБУ. Следственные действия, по имеющейся информации, могут быть связаны с вопросом бронирования военнообязанных.

Во Львовском городском совете отмечают, что готовы способствовать работе правоохранителей для выяснения всех обстоятельств дела и проведения объективного расследования.

В то же время депутат Игорь Зинкевич сообщил в Facebook: "Предварительно следственные действия касаются работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление".

Депутатом отмечается, что городской голова Львова Андрей Садовый сейчас находится за пределами Украины в служебной командировке. А обыски во Львове могут проводиться во Львовском коммунальном ремонтно-аварийном предприятии, которое с января этого года возглавляет Руслан Новосельский. Это предприятие подчиняется департаменту жилищного хозяйства и инфраструктуры. Оно занимается устранением аварий на внутридомовых сетях.

"По предварительной информации, следствие проверяет возможную схему препятствования мобилизации: фиктивное трудоустройство военнообязанных за деньги с последующим оформлением им статуса "забронированный", что позволяло избегать мобилизации", — написал Игорь Зинкевич в Facebook.

Напомним, что сотрудники СБУ вместе с Нацполицией разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации. Правоохранители задержали 13 организаторов в Киеве, Чернигове, а также в Винницкой, Львовской и Закарпатской областях. По данным СБУ, они предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы. Также они организовывали незаконный выезд за границу, требуя за это от 5 до 16 тысяч долларов.

Ранее мы также информировали, что 11 марта на Львовщине снова применили графики отключения электроэнергии. До этого электроснабжение в области не ограничивали более трех недель. Предыдущие отключения фиксировали еще 18 февраля. Причины возвращения к графикам пока официально не объясняли.