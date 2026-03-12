СБУ проводить слідчі дії у Львівській міськраді: з чим вони пов'язані

Служба безпеки України проводить слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради. За попередньою інформацією, вони можуть бути пов’язані з обставинами бронювання військовозобов’язаних.

У четвер, 12 березня в одному з управлінь Львівської міської ради працюють правоохоронці, які проводять слідчі дії, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

У Львівській міськради зазначили, що перевірки здійснюють співробітники Управління СБУ. Слідчі дії, за наявною інформацією, можуть бути пов’язані з питанням бронювання військовозобов’язаних.

У Львівській міській раді наголошують, що готові сприяти роботі правоохоронців для з’ясування всіх обставин справи та проведення об’єктивного розслідування.

В той же час депутат Ігор Зінкевич повідомив у Facebook: "Попередньо слідчі дії стосуються робіт, виконаних після ракетної атаки, та використання бюджетних коштів на відновлення".

Депутатом зазначається, що міський голова Львова Андрій Садовий наразі перебуває за межами України у службовому відрядженні. А обшуки у Львові можуть проводитися в Львівському комунальному ремонтно-аварійному підприємстві, яке з січня цього року очолює Руслан Новосельський. Це підприємство підпорядковується департаменту житлового господарства та інфраструктури. Воно займається усуненням аварій на внутрішньобудинкових мережах.

"За попередньою інформацією, слідство перевіряє можливу схему перешкоджання мобілізації: фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних за гроші з подальшим оформленням їм статусу «заброньований», що дозволяло уникати мобілізації" — написав Ігор Зінкевич у Facebook.

Нагадаємо, що співробітники СБУ разом із Нацполіцією викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Правоохоронці затримали 13 організаторів у Києві, Чернігові, а також у Вінницькій, Львівській і Закарпатській областях. За даними СБУ, вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи. Також вони організовували незаконний виїзд за кордон, вимагаючи за це від 5 до 16 тисяч доларів.

Раніше ми також інформували, що 11 березня на Львівщині знову застосували графіки відключення електроенергії. До цього електропостачання в області не обмежували понад три тижні. Попередні відключення фіксували ще 18 лютого. Причини повернення до графіків наразі офіційно не пояснювали.