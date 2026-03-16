Мав низку російських номерів: у СБУ прокоментували затримання працівника НАБУ на блокпосту поблизу Сум

Чоловік, якого затримали працівники Служби безпеки України на блокпості поблизу Сум, мав низку ознак, через які було здійснено посилену перевірку.

Затриманий виявився вихідцем з окупованих Росією територій, у контактах якого під час перевірки було виявлено низку російських номерів. Про це розповіли у пресслужбі СБУ увечері 15 березня.

Там наголосили, що в умовах повномасштабної війни співробітники СБУ цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим на блокпостах, розміщених у прифронтових районах. Чоловіка було затримано на одному з блокпостів на в'їзді до Сум.

"Чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не назвав місце своєї роботи, на підтвердження особистості показав лише сторінку із "Дії", а під час аналізу його контактів було виявлено низку російських номерів", — зазначила у СБУ.

Відео дня

У відомстві додали, що співробітники Служби безпеки діяли відповідно до чинних інструкцій та законодавства. Посилену перевірку чоловіка було проведено через те, що він викликав підозри, прямуючи у прифронтовий регіон.

Також у СБУ наголосили, що діють виключно у межах українського законодавства.

"Будь-які маніпуляції з цього приводу є неприпустимими", — заявили у відомстві.

Затримання працівника НАБУ на блокпості біля Сум: що відомо про інцидент

Про затримання свого співробітника у Національному антикорупційному бюро України повідомили близько 21:00 години неділі. Там наголосили, що він перебував під час виконання службових обов'язків у межах офіційного розслідування і що його затримання було "безпідставним".

Також у НАБУ заявили, що, попри проживання батьків затриманого на тимчасово окупованій території, він пройшов усі необхідні перевірки.

"Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження", — наголосили у відомстві.

Реакція НАБУ на затримання СБУ свого співробітника біля Сум

