Співробітники СБУ затримала працівника НАБУ на блокпосту поблизу Сум: що сталося (фото)

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) здійснили затримання члена Національного антикорупційного бюро (НАБУ) на блокпосту поблизу міста Суми. В відомсті кажуть, що це було зроблено "безпідставно".

У НАБУ вказують, що представники СБУ належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника Голови спецслужби [мова ймовірно про Олександра Поклада — ред.]. Про це йдеться у заяві антикорупційного відомства.

"Він [затриманий працівник НАБУ — ред.] перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування. Серед причин затримання називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території", — повідомляють в НАБУ.

НАБУ повідомило про затримання свого працівника СБУ

В заяві відомства вказано, що перед призначенням до НАБУ затриманий працівник "пройшов усі необхідні перевірки, зокрема перевірку на поліграфі". Зокрема, кандидата на посаду перевірялися питання щодо можливих зв’язків або співпраці з представниками держави-агресора чи колабораційними структурами.

Відео дня

"Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження. НАБУ вживає заходів для з’ясування обставин інциденту", — резюмує пресслужба НАБУ.

На момент публікації матеріалі пресслужба СБУ не прокоментувала інформацію щодо затримання оперативника правоохоронного антикорупційного органу.

