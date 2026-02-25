Обіцяли $100: 18-річна дівчина допомогла організувати теракт у Львові, — СБУ (фото)

18-річна харків'янка, яка заманила поліцейських на місце теракту, що стався у Львові в ніч на 22 лютого, отримала повідомлення про підозру від Служби безпеки України.

Дівчині інкримінують завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального злочину (ч. 2 ст. 383 ККУ), розповіли в СБУ.

Під час розслідування з'ясувалося, дівчина за завданням свого куратора зателефонувала з Харкова на спецлінію й озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що нібито побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові.

Після того, як поліцейський наряд прибув на виклик на вулиці Данилишина, 20, прогримів вибух, унаслідок якого важкі поранення дістала 23-річна патрульна Вікторія Шпилька. Дівчина померла.

Вибуховий пристрій, захований у сміттєвій урні, було приведено в дію дистанційно. Коли на місце події прибув другий екіпаж і піший наряд Нацгвардії, прогримів ще один вибух.

Унаслідок теракту постраждали 25 осіб, переважно правоохоронці, а також 17-річний підліток, якого вже виписали з лікарні.

Підозрювана з Харкова потрапила в поле зору російських спецслужб у січні цього року, коли шукала "легкі заробітки" в Telegram. Вона погодилася повідомити про завідомо неправдивий виклик, за що їй пообіцяли $100.

За неправдивий виклик харків'янка відповість перед законом Фото: СБУ

Наразі триває розслідування щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Теракт у Львові: що відомо

33-річна Ірина Саветіна, підозрювана у скоєнні теракту, мешканка Костополя Рівненської області, яка з вересня минулого року мешкала у Львові і виготовила саморобні вибухові вироби за інструкціями російських спецслужб, контактувала з ними через Telegram. Через нього ж вона раніше була завербована. За її послуги їй пообіцяли 60 тисяч гривень.

Жінка поклала саморобний вибуховий пристрій у сміттєві урни біля магазину на вул. Данилишина, 20. Момент закладання вибухівки потрапив на відео.

22 лютого близько 00:30 поліцейські приїхали на виклик про нібито пограбування магазину, і в цей момент спрацював перший пристрій. Унаслідок вибуху загинула патрульна Вікторія Шпилька. Дівчина тільки минулого року вийшла заміж за свого колегу. Їй було 23 роки.

Коли до місця події поспішили інші поліцейські, прогримів другий вибух, який зафіксували камери відеоспостереження.

За словами мера Львова Андрія Садового, зараз у лікарнях перебувають 12 поранених, з яких двоє — у важкому стані.

Усі потерпілі, крім одного, — поліцейські. На думку екс-співробітника СБУ Івана Ступака, метою теракту були саме правоохоронці. Зі свого боку президент Володимир Зеленський не виключає нових терактів.

У суді Саветіна заявила, що не знала, що лежить у пакеті, а також попросила вибачення у родичів загиблої та постраждалих. Суд відправив її під варту на 60 днів без права внесення застави.

За словами її матері, про те, що вчинила її дочка, вона дізналася від сусідки.