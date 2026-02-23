Думала, що вона в Польщі: мати підозрюваної в теракті у Львові дізналася про трагедію від сусідки

23 лютого Галицький районний суд Львова відправив підозрювану у скоєнні теракту в центрі міста в СІЗО на 60 діб без права внесення застави. Її заарештували до 22 квітня 2026 року.

Унаслідок двох вибухів на вулиці Данилишина, 20, загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, ще 25 осіб дістали поранення. У залі суду підозрювана висловила співчуття сім'ям загиблої та постраждалих, запевнивши, що не знала, що було в пакеті, який вона залишила в сміттєвій урні, повідомляє "Суспільне. Львів".

Крім того, 33-річна мешканка Костополя Рівненської області запевняє, що вона не знала, що контактувала з представником російських спецслужб. Це, за її словами, з'ясувалося вже після її затримання. За її послуги їй пообіцяли 60 тисяч гривень.

Правоохоронні органи не називають імені підозрюваної, проте ресурс NTA та інші ЗМІ повідомили, що її звати Ірина Саветіна.

За словами матері підозрюваної, про те, що нібито вчинила її дочка, вона дізналася від сусідки. Та побачила фотографію Ірини в інтернеті й показала їй.

"Востаннє ми спілкувалися вчора. Вона надіслала мені повідомлення в Телеграмі, запитала, як я почуваюся. Вона знає, що я хворію. Я відповіла, що в мене температура. Вона поцікавилася, чи не потрібна мені допомога, можливо, ліки, запропонувала переказати гроші — злоті, але я відмовилася, сказала, щоб вона дбала про себе, а я сама про себе подбаю. Сьогодні вранці я написала їй: "Доброго ранку, гарного дня", як роблю це завжди, але відповіді від неї не отримала", — розповіла вона.

Жінка каже, що востаннє бачила доньку в жовтні минулого року:

"Вона не розповідала, де живе. Зібрала речі й оголосила, що їде працювати в Польщу. Тому ми з нею посварилися, я була проти її від'їзду. До сьогоднішнього дня я вважала, що вона в Польщі, але де вона перебувала насправді, мені невідомо".

Напередодні повідомлялося, що підозрювана з вересня жила у Львові. Після скоєння теракту вона поїхала з місця події на таксі. Її затримали у Старому Самборі, коли жінка намагалася виїхати за межі області.

На затримання підозрюваної правоохоронцям знадобилося 10 годин.

Саветіній інкримінують терористичний акт, що призвів до загибелі людини, і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Момент закладання нею вибухового пристрою в сміттєву урну зафіксували камери спостереження.

Якщо її провину буде доведено в суді, їй загрожує довічне позбавлення волі.

Наразі в лікарнях залишаються 12 постраждалих, троє з яких — у реанімації. Після теракту в школах міста посилюють пропускний режим.