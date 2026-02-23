Думала, что она в Польше: мать подозреваемой в теракте во Львове узнала о трагедии от соседки

23 февраля Галицкий районный суд Львова отправил подозреваемую в совершении теракта в центре города в СИЗО на 60 суток без права внесения залога. Ее арестовали до 22 апреля 2026 года.

В результате двух взрывов на улице Данилишина, 20, погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, еще 25 человек получили ранения. В зале суда подозреваемая выразила соболезнования семьям погибшей и пострадавших, заверив, что не знала, что было в пакете, который она оставила в мусорной урне, сообщает "Суспільне. Львів".

Кроме того, 33-летняя жительница Костополя Ровенской области уверяет, что она не знала, что контактировала с представителем российских спецслужб. Это, по ее словам, выяснилось уже после ее задержания. За ее услуги ей пообещали 60 тысяч гривен.

Правоохранительные органы не называют имени подозреваемой, однако ресурс NTA и другие СМИ сообщили, что ее зовут Ирина Саветина.

Відео дня

По словам матери подозреваемой, о том, что якобы совершила ее дочь, она узнала от соседки. Та увидела фотографию Ирины в интернете и показала ей.

"В последний раз мы общались вчера. Она отправила мне сообщение в Телеграмме, спросила, как я себя чувствую. Она знает, что я болею. Я ответила, что у меня температура. Она поинтересовалась, не нужна ли мне помощь, возможно, лекарства, предложила перевести деньги — злотые, но я отказалась, сказала, чтобы она заботилась о себе, а я сама о себе позабочусь. Сегодня утром я написала ей: "Доброе утро, хорошего дня", как делаю это всегда, но ответа от нее не получила", — рассказала она.

Женщина говорит, что последний раз видела дочь в октябре прошлого года:

"Она не рассказывала, где живет. Собрала вещи и объявила, что едет работать в Польшу. Поэтому мы с ней поссорились, я была против ее отъезда. До сегодняшнего дня я считала, что она в Польше, но где она находилась на самом деле, мне неизвестно".

Накануне сообщалось, что подозреваемая с сентября жила во Львове. После совершения теракта она уехала с места происшествия на такси. Ее задержали в Старом Самборе, когда она пыталась выехать за пределы области.

На поимку подозреваемой правоохранителям понадобилось 10 часов.

Саветиной инкриминируют террористический акт, приведший к гибели человека, и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Момент закладки ею взрывного устройства в мусорную урну зафиксировали камеры наблюдения.

Если ее вина будет доказана в суде, ей грозит пожизненное лишение свободы.

На данный момент в больницах остаются 12 пострадавших, трое из которых — в реанимации. После теракта в школах города усиливают пропускной режим.