Намагався допомогти поліцейській: у Львові з лікарні виписали підлітка, який постраждав під час теракту

17-річний житель Львова Ілля, який постраждав унаслідок теракту на вулиці Данилишина 22 лютого, виписався з дитячої лікарні Святого Миколая.

Підліток став єдиним із цивільних, хто дістав поранення, оскільки решта жертв теракту — співробітники правоохоронних органів. 24 лютого він після кількох днів госпіталізації вирушив додому, повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Тієї ночі Ілля повертався з центру міста на таксі. Коли прогримів перший вибух, хлопець разом із водієм під'їхали ближче, щоб зрозуміти, що сталося.

На дорозі вони побачили поранену поліцейську й одразу ж кинулися їй допомагати. Таксист намагався зупинити кровотечу, а Ілля перевіряв пульс і стежив за станом. Це була 23-річна Вікторія Шпилька, яка померла від отриманих травм.

Відео дня

Ілля був під наглядом у нейрохірургічному відділенні Фото: Перше медичне об’єднання Львова

"Коли поліцейський попросив мене відійти з місця події, через кілька секунд стався другий вибух. Уламки влучили мені в голову, праву лопатку і ногу. Я впав, потім встав і побіг. Спочатку навіть не зрозумів, що поранений. Уже на сусідній вулиці побачив, що з голови тече кров", — згадує хлопець.

Першу допомогу йому надали поліцейські, а потім прибігла сестра, яка і відвезла хлопця в дитячу лікарню Святого Миколая. Раніше мер Андрій Садовий писав, що потерпілий неповнолітній мешкає недалеко від місця вибуху.

Під час огляду Іллі лікарі виявили кілька осколків. Вони не проникли глибоко в тіло підлітка, завдяки чому життєво важливі органи не були зачеплені. Медики витягли осколки, наклали йому шви на потилицю і обробили інші рани.

Після надання медичної допомоги його помістили в нейрохірургічне відділення для спостереження. Відновлення пройшло без ускладнень, і вже 24 лютого він поїхав додому.

Тим часом Галицький районний суд обрав запобіжний захід для підозрюваної у скоєнні теракту. 33-річну мешканку Костополя Рівненської області Ірину Саветіну відправили в СІЗО на два місяці без права внесення застави.

У суді вона попросила вибачення у родичів загиблої та сімей постраждалих, а також запевняла журналістів, що не знала, що закладає в урни.

За вчинення теракту їй пообіцяли 60 тисяч гривень.

За словами матері підозрюваної, про те, що скоїла її донька, вона дізналася від сусідки. Жінка думала, що Ірина в Польщі.