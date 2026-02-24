Пытался помочь полицейской: во Львове из больницы выписали подростка, пострадавшего при теракте

17-летний житель Львова Илья, который пострадал в результате теракта на улице Данилишина 22 февраля, выписался из детской больницы Святого Николая.

Подросток стал единственным из гражданских, кто получил ранения, поскольку остальные жертвы теракта — сотрудники правоохранительных органов. 24 февраля он после нескольких дней госпитализации отправился домой, сообщает Первое медицинское объединение Львова.

В ту ночь Илья возвращался из центра города на такси. Когда прогремел первый взрыв, парень вместе с водителем подъехали поближе, чтобы понять, что произошло.

На дороге они увидели раненую полицейскую и сразу же бросились ей помогать. Таксист пытался остановить кровотечение, а Илья проверял пульс и следил за состоянием. Это была 23-летняя Виктория Шпилька, которая скончалась от полученных травм.

Илья был под наблюдением в нейрохирургическом отделеним Фото: Первое медицинское объединение Львова

"Когда полицейский попросил меня отойти с места происшествия, через несколько секунд произошел второй взрыв. Обломки попали мне в голову, правую лопатку и ногу. Я упал, потом встал и побежал. Поначалу даже не понял, что ранен. Уже на соседней улице увидел, что из головы течет кровь", — вспоминает парень.

Первую помощь ему оказали полицейские, а затем прибежала сестра, которая и отвезла парня в детскую больницу Святого Николая. Ранее мэр Андрей Садовый писал, что пострадавший несовершеннолетний живет недалеко от места взрыва.

В ходе осмотра Ильи врачи обнаружили несколько осколков. Они не проникли глубоко в тело подростка, благодаря чему жизненно важные органы не были затронуты. Медики извлекли осколки, наложили ему швы на затылок и обработали другие раны.

После предоставления медицинской помощи его поместили в нейрохирургическое отделение для наблюдения. Восстановление прошло без осложнений, и уже 24 февраля он уехал домой.

Тем временем Галицкий районный суд избрал меру пресечения для подозреваемой в совершении теракта. 33-летнюю жительницу Костополя Ровненской области Ирину Саветину отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

В суде она попросила прощения у родственников погибшей и семей пострадавших, а также уверяла журналистов, что не знала, что закладывает в урны.

За совершение теракта ей пообещали 60 тысяч гривен.

По словам матери подозреваемой, о том, что совершила ее дочь, она узнала от соседки. Женщина думала, что Ирина в Польше.