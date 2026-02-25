Обещали $100: 18-летняя девушка помогла организовать теракт во Львове, — СБУ (фото)

18-летняя харьковчанка, заманившая полицейских на место теракта, который произошел во Львове в ночь на 22 февраля, получила сообщение о подозрении от Службы безопасности Украины.

Девушке инкриминируют заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления (ч. 2 ст. 383 УКУ), рассказали в СБУ.

В ходе расследования выяснилось, девушка по заданию своего куратора позвонила из Харькова на спецлинию и озвучила заранее подготовленный текст о том, что якобы увидела двух неизвестных, которые проникли внутрь продовольственного магазина во Львове.

После того, как полицейский наряд прибыл на вызов на улице Данилишина, 20, прогремел взрыв, в результате которого тяжелые ранения получила 23-летняя патрульная Виктория Шпилька. Девушка скончалась.

Взрывное устройство, спрятанное в мусорной урне, было приведено в действие дистанционно. Когда на место происшествия прибыл второй экипаж и пеший наряд Нацгвардии, прогремел еще один взрыв.

В результате теракта пострадали 25 человек, в основном правоохранители, а также 17-летний подросток, которого уже выписали из больницы.

Подозреваемая из Харькова попала в поле зрения российских спецслужб в январе этого года, когда искала "легкие заработки" в Telegram. Она согласилась сообщить о заведомо ложном вызове, за что ей пообещали $100.

За ложный вызов харьковчанка ответит перед законом Фото: СБУ

Сейчас продолжается расследование по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Теракт во Львове: что известно

33-летняя Ирина Саветина, подозреваемая в совершении теракта, жительница Костополя Ровненской области, которая с сентября прошлого года жила во Львове и изготовила самодельные взрывные изделия по инструкциям российских спецслужб, контактировала с ними через Telegram. Через него же она ранее была завербована. За ее услуги ей пообещали 60 тысяч гривен.

Женщина положила самодельное взрывное устройство в мусорные урны возле магазина по ул. Данилишина, 20. Момент закладки взрывчатки попал на видео.

22 февраля около 00:30 полицейские приехали на вызов о якобы ограблении магазина, и в этот момент сработало первое устройство. В результате взрыва погибла патрульная Виктория Шпилька. Девушка только в прошлом году вышла замуж за своего коллегу. Ей было 23 года.

Когда к месту происшествия поспешили другие полицейские, прогремел второй взрыв, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По словам мэра Львова Андрея Садового, сейчас в больницах находятся 12 раненых, из которых двое — в тяжелом состоянии.

Все потерпевшие, кроме одного, — полицейские. По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, целью теракта были именно правоохранители. В свою очередь президент Владимир Зеленский не исключает новых терактов.

В суде Саветина заявила, что не знала, что лежит в пакете, а также попросила прощения у родственников погибшей и пострадавших. Суд отправил ее под стражу на 60 дней без права внесения залога.

По словам ее матери, о том, что совершила ее дочь, она узнала от соседки.