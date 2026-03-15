Сотрудники СБУ задержала работника НАБУ на блокпосту вблизи Сум: что произошло (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) осуществили задержание члена Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) на блокпосту вблизи города Сумы. В ведомстве говорят, что это было сделано "безосновательно".

В НАБУ указывают, что представители СБУ относятся к подразделению, находящемуся в сфере координации первого заместителя Председателя спецслужбы [речь вероятно об Александре Поклада — ред.]. Об этом говорится в заявлении антикоррупционного ведомства.

"Он [задержанный работник НАБУ — ред.] находился в городе во время выполнения служебных полномочий в рамках официального расследования. Среди причин задержания называют тот факт, что родители сотрудника живут на временно оккупированной территории", — сообщают в НАБУ.

НАБУ сообщило о задержании своего работника СБУ Фото: Скриншот

В заявлении ведомства указано, что перед назначением в НАБУ задержанный работник "прошел все необходимые проверки, в частности проверку на полиграфе". В частности, кандидата на должность проверялись вопросы относительно возможных связей или сотрудничества с представителями государства-агрессора или коллаборационными структурами.

Відео дня

"Такие действия препятствуют НАБУ осуществлять документирование преступления и выполнения служебных полномочий в рамках уголовного производства. НАБУ принимает меры для выяснения обстоятельств инцидента", — резюмирует пресс-служба НАБУ.

На момент публикации материале пресс-служба СБУ не прокомментировала информацию о задержании оперативника правоохранительного антикоррупционного органа.

