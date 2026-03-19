"Не знесли, а розібрали": в окупованій Алушті знищили екскаватором символ міста (відео)

На набережній Алушти в анексованому Криму знесли напівротонду, що була символом міста і пам'яткою регіонального значення.

Місяць тому її почали ремонтувати — робітники мали привести стовпи до ладу і повернути історичний напис "Громадяни СРСР мають право на відпочинок". Сьогодні раптово приїхав екскаватор і почав трощити об'єкт культурної спадщини, повідомляє Telegram-канал "Mash на волне".

У лютому 2026 року ресурс "Крим. Реалії" повідомляв, що окупаційна влада Криму затвердила реставрацію напівротонди за 9,7 млн рублів. Відповідне розпорядження підписав т. зв. "глава" півострова Сергій Аксьонов, проте тоді мови про знесення не було.

Мер Алушти Галина Огнєва пояснила журналістам, що демонтаж був необхідним заходом. За її словами, пам'ятник 1951 року побудови був у поганому стані: колони аварійні, залізо всередині стало непридатним, і відновити їх неможливо. Чиновниця запевнила, що вже до червня з'явиться нова ротонда, точна копія старої.

Так званий заступник міністра культури Криму Андрій Ростенко дізнався про знесення ротонди із соцмереж.

"Це об'єкт культурної спадщини регіонального призначення. Знесення об'єкта в такому разі неможливе. Там проєктом, начебто, передбачалося розбирання цього об'єкта, тому не знесли, а розібрали", — заявив він у телефонному коментарі адміністраторам пабліка.

Компанію, яка мала реставрувати напівротонду в Алушті, обирав сам Аксьонов. У неї є контракти на об'єкти культурної спадщини по всьому півострову. Фірма ТОВ "СК ПВ" існує шість років, але замовлення почала отримувати рік тому, і кожне з них — як єдиний підрядник, обраний Аксьоновим.

Робітники, які почали працювати над ротондою, розповіли, що ще позавчора знімали з неї стару штукатурку, і не підозрювали, що приїде екскаватор і почне все трощити. Зараз будівельники чекають на матеріали для нових стовпів і сподіваються все зробити до літа.

