"Не снесли, а разобрали": в оккупированной Алуште уничтожили экскаватором символ города (видео)

На набережной Алушты в аннексированном Крыму снесли полуротонду, которая была символом города и памятником регионального значения.

Месяц назад ее начали ремонтировать — рабочие должны были привести столбы в порядок и вернуть историческую надпись "Граждане СССР имеют право на отдых". Сегодня внезапно приехал экскаватор и начал крушить объект культурного наследия, сообщает Telegram-канал "Mash на волне".

В феврале 2026 года ресурс "Крым. Реалии" сообщал, что оккупационные власти Крыма утвердили реставрацию полуротонды за 9,7 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал т. н. "глава" полуострова Сергей Аксенов, однако тогда речи о сносе не было.

Мэр Алушты Галина Огнева объяснила журналистам, что демонтаж был необходимой мерой. По ее словам, памятник 1951 года постройки был в плохом состоянии: колонны аварийные, железо внутри пришло в негодность и восстановить их невозможно. Чиновница заверила, что уже к июню появится новая ротонда, точная копия старой.

Так называемый замминистра культуры Крыма Андрей Ростенко узнал о сносе ротонды из соцсетей.

"Это объект культурного наследия регионального назначения. Снос объекта в таком случае невозможен. Там проектом, вроде, предусматривалась разборка этого объекта, поэтому не снесли, а разобрали", — заявил он в телефонном комментарии администраторам паблика.

Компанию, которая должна была реставрировать полуротонду в Алуште, выбирал сам Аксенов. У нее есть контракты на объекты культурного наследия по всему полуострову. Фирма ООО "СК ПВ" существует шесть лет, но заказы начала получать год назад, и каждый из них — как единственный подрядчик, выбранный Аксеновым.

Рабочие, которые начали работать над ротондой, рассказали, что еще позавчера снимали с нее старую штукатурку, и не подозревали, что приедет экскаватор и начнет все крушить. Сейчас строители ждут материалы для новых столбов и надеются все сделать до лета.

