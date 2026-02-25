В Севастополе россияне снесли штаб флота после удара Storm Shadow: работал экскаватор (видео)

На годовщину полномасштабного вторжения в оккупированном Севастополе в Крыму состоялся демонтаж здания штаба Черноморского флота, сообщили в сети. В здание попали минимум две ракеты Storm Shadow в сентябре 2023 года, и с тех пор российские военные не использовали сооружение. Что происходит в Крыму и что произошло три года назад во время спецоперации Украины "Крабовая ловушка"?

Информация об активности россиян в Севастополе утром 25 февраля появилась в Telegram-канале сил сопротивления "Крымский ветер". На видео с места событий показали последние моменты демонтажа, когда падали последние остатки стен и две колонны. Отмечается, что "спецоперацию" как будто намеренно приурочили к четвертой годовщине вторжения, тогда как Кремль хотел оккупировать "Киев за три дня".

В кадр попали остатки здания штаба Черноморского флота РФ, расположенного по адресу ул. Воронина, д. 2. С полдесятка жителей оккупированного Севастополя следили за процессом разрушения и видели, как падают последние стены, а на заднем плане заметно ковш экскаватора, который дал последний толчок. Последние секунды записи показывают кучу обломков на месте попадания британско-французских ракет Storm Shadow/SCALP, которые отработали по цели в сентябре 2023 года.

На спутниковых фото Google maps можно увидеть, как выглядела территория штаба флота ЧФ РФ после прилетов. В точке с координатами 44.612986, 33.523826 — сооружение, от которого в то время сохранились стены, а внутренняя часть — мешанина обломков. Как видим, в течение трех лет РФ не смогла, и не попыталась, восстановить здание.

Удары по Крыму — штаб Черноморского флота РФ в Севастополе Фото: Google Maps

Удары по Крыму — прилет Storm Shadow в штаб ЧФ

Фокус писал об ударе по Крыму, когда ракеты ударили по военной цели во временно оккупированном Севастополе. Днем 22 сентября 2023 года россияне опубликовали серию видео, на которых фигурировали ракеты Storm Shadow/SCALP в полете на пути к зданию штаба флота. Также появились кадры самого момента попадания: минимум два средства поражения ударили по сооружению, в котором находились российские офицеры. Кремль скрывал потери, но позже медиа написали, что могло погибнуть 34 топ-офицера ЧФ РФ. Была информация о возможной гибели командующего флотом Виктора Соколова, а россияне, как опровержение, опубликовали кадры заседания, на котором он присутствовал.

В 2024 году в сети появлялись фото здания штаба флота РФ в Севастополе. Ракурс фото дал возможность увидеть масштабы разрушений. Выяснилось, что удар Storm Shadow снес внутреннюю конструкцию и крышу: остались стены и внешние колонны.

Storm Shadow/SCALP — авиаракеты производства Великобритании и Франции, которые Украина получила в мае 2023 года. Дальность ракет — 250-500 км, вес боеголовки — 450 кг. Генштаб ВСУ в 2025 году информировал об использовании этих ракет: например, ими в декабре били по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области и в октябре — по заводу ВПК в глубине российской территории (химзавод в Брянской области). В 2026 году данных о применении Storm Shadow/SCALP еще не появлялось.

Напоминаем, 25 февраля стало известно об ударе БпЛА по химзаводу в Смоленской области: предприятие загорелось, есть жертвы среди россиян.