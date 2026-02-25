У Севастополі росіяни знесли штаб флоту після удару Storm Shadow: працював екскаватор (відео)

На річницю повномасштабного вторгнення в окупованому Севастополі в Криму відбувся демонтаж будівлі штабу Чорноморського флоту, повідомили у мережі. В будівлю влучили мінімум дві ракети Storm Shadow у вересні 2023 року, і з того часу російські військові не використовували споруду. Що відбувається у Криму та що сталось три роки тому під час спецоперації України "Крабова пастка"?

Інформація про активність росіян у Севастополі зранку 25 лютого з'явилась у Telegram-каналі сил опору "Крымский ветер". На відео з місця подій показали останні моменти демонтажу, коли падали останні рештки стін та дві колони. Зауважується, що "спецоперацію" наче навмисно приурочили до четвертої річниці вторгнення, тоді як Кремль хотів окупувати "Київ за три дні".

У кадр потрапили рештки будівлі штабу Чорноморського флоту РФ, розташованого за адресою вул. Вороніна, буд. 2. З пів десятка жителів окупованого Севастополя стежили за процесом руйнування та бачили, як падають останні стіни, а на задньому плані помітно ківш екскаватора, який надав останній поштовх. Останні секунди запису показують купу уламків на місці влучання британсько-французьких ракет Storm Shadow/SCALP, які відпрацювали по цілі у вересні 2023 року.

На супутникових фото Google maps можна побачити, як виглядала територія штабу флоту ЧФ РФ після прильотів. У точці з координатами 44.612986, 33.523826 — споруда, від якої на той час збереглись стіни, а внутрішня частина — мішанина уламків. Як бачимо, протягом трьох років РФ не спромоглась, і не спробувала, відновити будівлю.

Удари по Криму — штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі Фото: Google Maps

Удари по Криму — приліт Storm Shadow у штаб ЧФ

Фокус писав про удар по Криму, коли ракети вдарили по військовій цілі у тимчасово окупованому Севастополі. Вдень 22 вересня 2023 року росіяни опублікували серію відео, на яких фігурували ракети Storm Shadow/SCALP у польоті на шляху до будівлі штабу флоту. Також з'явились кадри самого моменту влучання: мінімум два засоби ураження вдарили по споруді, в якій перебували російські офіцери. Кремль приховував втрати, але згодом медіа написали, що могло загинути 34 топофіцера ЧФ РФ. Також була інформація про можливу загибель командувач флотом Віктора Соколова, а росіяни, як спростування, опублікували кадри засідання, на якому він був присутній.

У 2024 році у мережі з'являлись фото будівлі штабу флоту РФ у Севастополі. Ракурс фото дав можливість побачити масштаби руйнувань. З'ясувалось, що удар Storm Shadow зніс внутрішню конструкцію та дах: залишились стіни та зовнішні колони.

Storm Shadow/SCALP — авіаракети виробництва Британії та Франції, які Україна отримала у травні 2023 року. Дальність ракет — 250-500 км, вага боєголовки — 450 кг. Генштаб ЗСУ у 2025 році інформував про використання цих ракет: наприклад, ними у грудні били по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області і у жовтні — по заводу ВПК вглибині російської території (хімзавод у Брянській області). У 2026 році даних про застосування Storm Shadow/SCALP ще не з'являлось.

Нагадуємо, 25 лютого стало відомо про удар БпЛА по хімзаводу у Смоленській області: підприємство загорілось, є жертви серед росіян.