Як виглядає штаб ЧФ РФ після атаки Storm Shadow: оприлюднено нові фото

Під час спецоперації "Крабовая ловушка" українські ракети повністю рознесли кілька кімнат на верхньому поверсі штабу ЧФ РФ. Пройшло пів року, а діру у стіні не закрили навіть фанерою.

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Російська влада не намагається відбудувати стіни і дах будівлі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. На світлинах можна побачити наскрізь пробиту стелю будівлі, яку навіть не намагались захистити від впливу опадів. Про те, як виглядає штаб ЧФ весною 2024 року, розповіли у Telegram-каналі "Крымский ветер".

У дописі вказується, що фото отримали завдяки подвигу проукраїнських жителів Севастополя, які проявили мужність. Анонімний патріот зробив п'ять фото з різних ракурсів. Зображення показують, що окупаційна влада нічого не зробила для відновлення будівлі.

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На світлинах бічного фасаду — "прогризений" отвір у стіні і даху другого поверху. Видно, що вибух зніс міжповерхові перекриття та внутрішні стіни. Також помітні вибиті вікна, пошкоджені шибки — скло і рами не ремонтувались.

Штаб ЧФ РФ — наслідки удару 22 вересня Фото: Крымский ветер Штаб ЧФ РФ — наслідки для бічного фасаду Фото: Крымский ветер

На світлинах головного фасаду — пробитий наскрізь дах фронтону над головним входом з колонадою. Отвір, розміром більше десятка метрів, нічим не закритий і всередину будівлі під час кожних опадів має литись вода.

Штаб ЧФ РФ — наслідки для фронтону Фото: Крымский ветер Штаб ЧФ РФ — наслідки для головного фасаду Фото: Крымский ветер

Вибухи в Криму — деталі

Зазначимо, удар по штабу ЧФ РФ Сили оборони завдали 22 вересня 2023 року. Перші відео з місця подій показали дим над будівлею, водночас так званий "губернатор" Севастополя повідомив, що центр міста перекриють, а людей тимчасово відселять в інші помешкання.

Згодом у мережі з'явились кадри польоту ракет, з якими не справились російські сили ППО. У Генштабі ЗСУ підтвердили, що по штабу вдалось поцілити кількома ракетами Storm Shadow, які Україні надали партнери з Великої Британії. Українські спецслужби розповіли, що спецоперація старанно планувалась і отримала назву "Крабовая ловушка". Сподівались, що у момент удару відбувалась нарада командувачів флотом.

Крім того, була інформація про загибель командувача ЧФ РФ Віктора Соколова. Втім, її не підтвердили — російський офіцер досі керує чорноморською флотилією, яка за два роки втратила ледь не третину суден.

У грудні 2023 року Фокус публікував світлини з наслідками повітряної атаки. На тогочасних фото видно пошкодження такого ж масштабу, що і на фото "Крымского ветра", розміщених у мережі 3 березня 2024 року: слідів ремонту не помітно.

Тим часом ЗСУ продовжують завдавати ударів по військових об'єктах ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму.

3 лютого стало відомо про атаку безпілотників на нафтобазу під Феодосією. Росіяни запевняли, що усі безпілотники начебто збили. Однак місцеві жителі публікували фото зі значним задимленням та розповідали про закриття автотраси, яка проходить поруч з контейнерами з пальним. За попередніми оцінками, збитки окупантів "колосальні".

Ще одна масована атака відбулась 1 березня. У кримських пабліках розповіли про атаку безпілотників та ракет Storm Shadow. Тим часом в Міноборони РФ проігнорували атаку на Крим, але визнали загрозу від дронів на території прилеглих до України областей.