Через три місяці після атаки: який зараз вигляд має будівля штабу Чорноморського флоту РФ (фото)

За даними партизанів, КПП біля штабу продовжують працювати, а з боку моря біля штабу чергують солдати.

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Партизани розкрили інформацію про поточний стан пошкодженого штабу Чорноморського флоту Росії, по якому було завдано ракетного удару у вересні 2023 року. Про це повідомили Атеш в Telegram.

Як заявили в підпіллі, частина будівлі продовжує функціонувати.

"АТЕШ" показали стан штабу ЧФ Росії в Севастополі через 3 місяці після атаки

"Наші агенти із Севастополя побували біля штабу ЧФ РФ і доповіли нам про його стан. КПП продовжує працювати, а з боку моря біля штабу чергують солдати", — наголошується в повідомленні.

Партизани також показали фотографії, на яких зображено пошкоджену будівлю штабу ворожого флоту.

"Зруйнований штаб чорноморського флоту — це символ того, що російська армія буде розбита, а Крим — звільнений", — написали партизани.

На кадрах помітно, що будівля перебуває в поганому стані, сильно пошкоджено дах.

Пост Атеш

Удар по Чорноморському флоту 22 вересня: що відомо

Нагадаємо, 22 вересня, в окупованому Криму прогриміли вибухи. У Міноборони Росії заявили про "успішне" відбиття атаки дронів і ракет.

Того ж дня в Центрі стратегічних комунікацій підтвердили, що ЗСУ завдали успішного удару по штабу командування ЧФ РФ.

За словами голови української розвідки Кирила Буданова, унаслідок атаки поранення дістали кілька ворожих генералів.

Тим часом у мережі з'явилися кадри пожежі в будівлі штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. На місце події прибули машини швидкої допомоги та рятувальники.