Россияне снесли уникальный модернистский санаторий "Зори Украины" в Крыму (видео)

Шедевр мировой архитектуры, построенный в 1985 году, был взорван — оккупанты таким образом освободили место под новую постройку.

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Во временно оккупированном Крыму снесли уникальный архитектурный модернистский памятник — санаторий "Зори Украины". Сооружение взорвали, чтобы освободить место под застройку. Об этом сообщил проект Ukrainian Modernism ("Украинский модернизм") в своем Instagram.

"Уникальный комплекс сооружений российские оккупанты взорвали, чтобы освободить место под застройку", — говорится в публикации.

Авторы публикации называют "Зори Украины" шедевром мировой архитектуры, который был умело вписан в горный ландшафт южного побережья Крыма в поселении Кикинеиз. Проект был разработан архитекторами Валерием Жилкиным и Евсием Перченковым, санаторий открыл свои двери для отдыхающих в 1986 году.

После захвата Крыма россияне получили в свое распоряжение около 200 санаториев, а оккупационные администрации принялись активно распродавать их в частные руки и передавать российским силовикам, говорится в посте.

"Если вдруг у кого-то из вас до сих пор есть иллюзии по поводу того, что у путинской России есть какой-то пиетет к советскому наследию — забудьте. Им неизвестны понятия культуры и наследия, ценность составляют только деньги и война", — заявили авторы проекта Ukrainian Modernism.

Напомним, недавно постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что после освобождения Крыма Украине придется решить судьбу граждан РФ, которые пребывают там незаконно. По последним оценкам, за 9 лет оккупации на полуостров переехали около 500 тысяч россиян.

Тем временем оккупационные власти Крыма готовятся к наступлению украинских Сил обороны — туда уже начали завозить упаковочные материалы для вывоза экспонатов.