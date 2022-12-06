Росіяни знесли унікальний модерністський санаторій "Зорі України" у Криму (відео)

Шедевр світової архітектури, збудований у 1985 році, був підірваний — окупанти так звільнили місце під нову споруду.

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У тимчасово окупованому Криму знесли унікальну архітектурну модерністську пам'ятку — санаторій "Зорі України". Споруду висадили в повітря, щоб звільнити місце під забудову. Про це повідомив проєкт Ukrainian Modernism ("Український модернізм") у своєму Instagram.

"Унікальний комплекс споруд російські окупанти підірвали, щоб звільнити місце під забудову", — йдеться у публікації.

Автори публікації називають "Зорі України" шедевром світової архітектури, який був вміло вписаний у гірський ландшафт південного узбережжя Криму у поселенні Кікінеїз. Проєкт був розроблений архітекторами Валерієм Жилкіним та Євсієм Перченковим, санаторій відчинив свої двері для відпочивальників у 1986 році.

Після захоплення Криму росіяни отримали у своє розпорядження близько 200 санаторіїв, а окупаційні адміністрації почали активно розпродувати їх у приватні руки та передавати російським силовикам, йдеться у пості.

"Якщо раптом у когось з вас досі є ілюзії з приводу того, що у путінської Росії є якийсь пієтет до радянської спадщини — забудьте. Їм невідомі поняття культури та спадщини, цінність становлять лише гроші та війна", — заявили автори проєкту Ukrainian Modernism.

Нагадаємо, нещодавно постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що після звільнення Криму Україні доведеться вирішити долю громадян РФ, які перебувають там незаконно. За останніми оцінками, за 9 років окупації на півострів переїхало близько 500 тисяч росіян.

Водночас окупаційна влада Криму готується до наступу українських Сил оборони — туди вже почали завозити пакувальні матеріали для вивезення експонатів.