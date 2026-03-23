У Тернопільській області чоловік прийшов складати теорію з ПДР зі "шпигунським набором"

У Тернополі міськрайонний суд оштрафував жителя області на 17 тисяч гривень. Такий вирок він виніс йому у справі про незаконне придбання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Причиною для порушення справи, а згодом і судимості стала спроба чоловіка обдурити систему сервісному центрі МВС під час складання теоретичного іспиту на знання правил дорожнього руху, повідомляє місцеве видання "Тернопільські події" з посиланням на рішення суду.

Як встановило слідство, інцидент стався ще в липні 2025 року. Тернополянин дуже хотів успішно скласти іспит з ПДР у сервісному центрі села Підгородне. Для цього він придбав у посередників високотехнологічний комплект обладнання просто в автомобілі Skoda неподалік від установи.

До "шпигунського набору" входили безкорпусний 4G-модуль для трансляції зображення іспиту в реальному часі, який був вмонтований у звичайний ґудзик, портативний акумулятор (powerbank) і мікрофон для підказок. Цей комплект йому обійшовся в $1500.

У підсумку замість водійського посвідчення він отримав підозру від Служби безпеки України.

Під час проведення експертизи підтвердилося, що футболка з ґудзиком-камерою є спеціальним технічним засобом, який за законом можуть використовувати тільки правоохоронні органи.

У березні 2026 року підсудний пішов на угоду з прокурором, повністю визнав свою провину і розкаявся. Він також погодився дати свідчення проти осіб, які продали йому "шпигунське" приладдя.

Спецзасоби, які чоловік купував, у нього вилучили, але мобільний телефон iPhone XR повернули.

У листопаді минулого року з'явилася інформація, що в Україні готуються запровадити систему штрафних балів для водіїв, яка дасть змогу не тільки накладати штрафи за порушення правил дорожнього руху, а й позбавляти прав. Подібна практика вже багато років успішно діє в країнах Європейського Союзу, де вона довела свою ефективність у зниженні аварійності та підвищенні дисципліни водіїв.

