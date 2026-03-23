В Тернопольской области мужчина пришел сдавать теорию по ПДД со "шпионским набором"

В Тернополе горрайонный суд оштрафовал жителя области на 17 тысяч гривен. Такой приговор он вынес ему по делу о незаконном приобретении специальных технических средств негласного получения информации.

Причиной для возбуждения дела, а затем и судимости стала попытка мужчины обмануть систему сервисном центре МВД во время сдачи теоретического экзамена на знание правил дорожного движения, сообщает местное издание "Тернопільські події" со ссылкой на решение суда.

Как установило следствие, инцидент произошел еще в июле 2025 года. Тернополянин очень хотел успешно сдать экзамен по ПДД в сервисном центре села Подгородное. Для этого он приобрел у посредников высокотехнологичный комплект оборудования прямо в автомобиле Skoda недалеко от учреждения.

В "шпионский набор" входили бескорпусный 4G-модуль для трансляции изображения экзамена в реальном времени, который был вмонтирован в обычную пуговицу, портативный аккумулятор (powerbank) и микрофон для подсказок. Этот комплект ему обошелся в $1500.

В итоге вместо водительского удостоверения он получил подозрение от Службы безопасности Украины.

Во время проведения экспертизы подтвердилось, что футболка с пуговицей-камерой является специальным техническим средством, которое по закону могут использовать только правоохранительные органы.

В марте 2026 года подсудимый пошел на соглашение с прокурором, полностью признал свою вину и раскаялся. Он также согласился дать показания против лиц, продавших ему "шпионские" принадлежности.

Спецсредства, которые мужчина покупал, у него изъяли, но мобильный телефон iPhone XR вернули.

В ноябре прошлого года появилась информация, что в Украине готовятся ввести систему штрафных баллов для водителей, которая позволит не только накладывать штрафы за нарушение правил дорожного движения, но и лишать прав. Подобная практика уже много лет успешно действует в странах Европейского Союза, где она доказала свою эффективность в снижении аварийности и повышении дисциплины водителей.

