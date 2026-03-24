Теракт у Бучі: суд обрав запобіжний захід підозрюваному (відео)

Солом'янський районний суд Києва 24 березня визначився із запобіжним заходом для 21-річного Богдана Тимченка, якого підозрюють у скоєнні теракту в Бучі.

Суд задовольнив клопотання прокуратури і відправив його під варту на 60 днів без визначення застави, повідомляє "Суспільне".

Прокурор просив саме такий запобіжний захід з огляду на те, що підозрюваний може переховуватися від правосуддя.

У суді Тимченко заявив, що на нього постійно "тиснув" представник російських спецслужб, погрожуючи і йому, і його рідним. Саме тому, запевняє він, не повідомив нічого українським правоохоронним органам.

Фігурант просив у судді відправити його під домашній арешт, мотивуючи це тим, що мусить піклуватися про свою бабусю, яка має проблеми із зором, однак суд вирішив відправити його під варту до 21 травня.

Теракт у Бучі: що відомо

23 березня рано вранці в Бучі стався вибух невідомого предмета біля багатоквартирного будинку. Коли на місце прибули поліцейські, на цій території прогримів повторний вибух, унаслідок якого постраждали двоє правоохоронців.

У поліції Київської області вибухи кваліфікували як теракт.

Того ж дня підозрюваного у скоєнні теракту в Бучі затримали. Зловмисником виявився 21-річний місцевий житель, який мешкає неподалік від місця злочину. Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, його завербували російські спецслужби через інтернет.

Затриманий розповів, що познайомився з куратором в інтернеті, ймовірно, у комп'ютерній грі, де вони спочатку спілкувалися, а потім він отримав завдання влаштувати теракт. За кожен вибух куратори йому обіцяли виплатити 25 тисяч гривень.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 КК — терористичний акт. Під час обшуку в нього також знайшли синтетичні наркотики.

На думку правоохоронців, завербувати Тимченка могли в грі World of Tanks. Цю інформацію на суді підтвердив і сам підозрюваний.

"9 березня цього року я зайшов у комп'ютерну гру, деякий час пограв і під'єднався до одного гравця. Ми почали грати разом. Почали потім спілкуватися, того ж дня обмінялися контактами в месенджері Telegram. Деякий час грали, десь до 11 числа. Потім він сказав, що хоче в мене попросити допомоги", — розповів він.

Пізніше мешканець Бучі отримав від росіянина низку вказівок, що зрештою і привели його на лаву підсудних.

Підсудний розповів свою версію того, що сталося

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 11 березня повідомив, що через загрозу терактів екстрені служби приїжджатимуть на виклики на кілька хвилин пізніше.