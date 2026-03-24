Теракт в Буче: суд избрал меру пресечения подозреваемому (видео)

Соломенский районный суд Киеве 24 марта определился с мерой пресечения для 21-летнешл Богдана Тимченко, которого подозревают в совершении теракта в Буче.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил его под стражу на 60 дней без определения залога, сообщает "Суспільне".

Прокурор просил именно такую меру пресечения, учитывая, что подозреваемый может скрываться от правосудия.

В суде Тимченко заявил, что на него постоянно "давил" представитель российских спецслужб, угрожая и ему, и его родным. Именно поэтому, уверяет он, не сообщил ничего украинским правоохранительным органам.

Фигурант просил у судьи отправить его под домашний арест, мотивируя это тем, что должен заботиться о своей бабушке, которая имеет проблемы со зрением, однако суд решил отправить его под стражу до 21 мая.

Теракт в Буче: что известно

23 марта рано утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета возле многоквартирного дома. Когда на место прибыли полицейские, на этой территории прогремел повторный взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей.

В полиции Киевской области взрывы квалифицировали как теракт.

В тот же день подозреваемого в совершении теракта в Буче задержали. Злоумышленником оказался 21-летний местный житель, который живет неподалеку от места преступления. Как удалось выяснить правоохранителям, его завербовали российские спецслужбы через интернет.

Задержанный рассказал, что познакомился с куратором в интернете, вероятно, в компьютерной игре, где они сначала общались, а потом он получил задание устроить теракт.

За каждый взрыв кураторы ему обещали выплатить 25 тысяч гривен.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК – террористический акт. В ходе обыска у него также нашли синтетические наркотики.

По мнению правоохранителей, завербовать Тимченко могли в игре World of Tanks. Эту информацию на суде подтвердил и сам подозреваемый.

"9 марта этого года я зашел в компьютерную игру, некоторое время поиграл и подсоединился к одному игроку. Мы начали играть вместе. Начали потом общаться, в тот же день обменялись контактами в мессенджере Telegram. Некоторое время играли, где-то до 11 числа. Затем он сказал, что хочет у меня попросить помощи", — рассказал он.

Позже житель Бучи получил от россиянина ряд указаний, которые в конечном итоге и привели его на скамью подсудимых.

Подсудимый рассказал свою версию случившегося

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко 11 марта сообщил, что из-за угрозы терактов экстренные службы будут приезжать на вызовы на несколько минут позже.