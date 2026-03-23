25 тысяч грн за взрыв: подозреваемого в теракте в Буче могли завербовать в World of Tanks, — СМИ

Мужчину, которого подозревают в совершении теракта в Буче, могли завербовать российские спецслужбы. Для этого они воспользовались компьютерной игрой, где познакомились с парнем.

В полиции отметили, что представителями правоохранительных органов удалось задержать 21-летнего жителя Бучи, который живет неподалеку от места преступления. Об этом сообщил начальник уголовного розыска Киевской области Андрей Кравчук, передает канал "Новости Live".

Сейчас продолжается повторный осмотр места происшествия. В то же время взрывное устройство было начинено болтами и гайками.

Сам подозреваемый рассказал, что познакомился с куратором в интернете, вероятно, в компьютерной игре, где они сначала общались, а потом он получил задание устроить теракт.

За каждый взрыв кураторы ему обещали выплатить 25 тысяч гривен.

Источники издания NV в правоохранительных органах сообщают, что есть большая вероятность, что того, кто подготовил и совершил взрыв, завербовали через игру World of Tanks.

Эта игра создана белорусской компанией Wargaming. В 2022 году она вышла с российского рынка, где до этого имела огромные продажи.

В то же время в 2025 году власти РФ начали национализацию активов компании.

В полиции также сообщили, что предотвратить большее количество жертв удалось благодаря тому, что полиция изменила алгоритм действий после теракта во Львове.

"Во-первых, это перекрытие места совершения преступления, предупреждение местное население о том, что может быть совершен повторный взрыв на месте совершения преступления, как показывает практика, которая у нас была во Львовской области. Согласно этому поводу все сотрудники проинформированы, как надо действовать во время совершения террористического акта... Таким образом, нам удалось избежать жертв среди местного населения", — сказал начальник уголовного розыска Киевщины.

Теракт в Буче 23 марта — что известно

Ранее Фокус сообщал, что 23 марта в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома, в результате чего были повреждены окна. Впоследствии на той же территории прогремел еще один взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей.

Впоследствии подозреваемого удалось задержать. В СБУ сообщили, что мужчину завербовали россияне через интернет.

В ночь на 22 февраля во Львове произошла серия взрывов, в результате которых погибла 23-летняя женщина, а более двадцати человек получили ранения. Среди пострадавших семеро остаются в тяжелом состоянии.

После этого политолог и руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко предупредил, что теракт во Львове является сигналом, что угроза диверсий на территории Украины может существенно возрасти в ближайшее время. По его словам, Россия все активнее осуществляет подрывную деятельность в тылу, пытаясь распространить панику и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.