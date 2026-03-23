25 тисяч грн за вибух: підозрюваного в теракті в Бучі могли завербувати у World of Tanks, — ЗМІ

Чоловіка, якого підозрюють у скоєнні теракту в Бучі, могли завербувати російські спецслужби. Для цього вони скористалися комп'ютерною грою, де познайомилися з хлопцем.

У поліції зазначили, що представниками правоохоронних органів вдалося затримати 21-річного мешканця Бучі, який мешкає неподалік від місця злочину. Про це повідомив начальник карного розшуку Київської області Андрій Кравчук, передає канал "Новини Live".

Наразі продовжується повторний огляд місця події. Водночас вибуховий пристрій був начинений болтами та гайками.

Сам підозрілий розповів, що познайомився з куратором в інтернеті, ймовірно, у комп'ютерній грі, де вони спочатку спілкувалися, а потім він отримав завдання влаштувати теракт.

За кожен вибух куратори йому обіцяли виплатити 25 тисяч гривень.

Джерела видання NV у правоохоронних органах повідомляють, що є велика ймовірність, що того, хто підготував та скоїв вибух, завербували через гру World of Tanks.

Ця гра створена білоруською компанією Wargaming. У 2022 році вона вийшла з російського ринку, де до цього мала величезні продажі.

Водночас у 2025 році влада РФ почала націоналізацію активів компанії.

У поліції також повідомили, що запобігти більшій кількості жертв вдалося завдяки тому, що поліція змінила алгоритм дій після теракту у Львові.

"По-перше, це перекриття місця скоєння злочину, попередження місцеве населення про те, що може бути скоєний повторний вибух на місці скоєння злочину, як показує практика, яка у нас була у Львівській області. Згідно цього приводу всі співробітники поінформовані, як треба діяти під час скоєння терористичного акту… Таким чином, нам удалося уникнути жертв серед місцевого населення", — сказав начальник карного розшуку Київщини.

Теракт у Бучі 23 березня — що відомо

Раніше Фокус повідомляв, що 23 березня у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого було пошкоджено вікна. Згодом на тій самій території пролунав ще один вибух, у результаті якого постраждали двоє правоохоронців.

Згодом підозрюваного вдалося затримати. У СБУ повідомили, що чоловіка завербували росіяни через інтернет.

У ніч на 22 лютого у Львові сталася серія вибухів, унаслідок яких загинула 23-річна жінка, а понад двадцять осіб отримали поранення. Серед постраждалих семеро залишаються у тяжкому стані.

Після цього політолог і керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко попередив, що теракт у Львові є сигналом, що загроза диверсій на території України може суттєво зрости найближчим часом. За його словами, Росія все активніше здійснює підривну діяльність у тилу, намагаючись поширити паніку та дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні.