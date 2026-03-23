Росіяни завербували через інтернет: затримано підозрюваного у вчиненні теракту в Бучі
Національна поліція та СБУ затримали чоловіка, якого правоохоронці називають виконавцем теракту в Бучі, який стався вранці 23 березня. Затриманим виявився 21-річний місцевий житель.
Внаслідок події було травмовано двох правоохоронців, їхньому життю нічого не загрожує. Про це повідомили в Нацполіції.
Там повідомили, що о 05:35 надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць у Бучі, у результаті якого в одному з житлових будинків було пошкоджено вікна та фасад.
Коли поліція прибула на місце, вони діяли відповідно до алгоритму реагування на терористичні загрози: територію було огороджено, забезпечено охорону місця події та поінформовано мешканців про можливу небезпеку повторного вибуху. Однак під час цього стався ще один вибух, внаслідок якого було поранено двох правоохоронців.
У СБУ наголосили, що, за попередньою інформацією, чоловіка завербували російські спецслужбісти через Інтернет.
Вони передали йому інструкцію на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном.
Один з СВП було сховано під лавкою біля входу до під'їзду, другу — поблизу сміттєвого контейнеру.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що це не поодинокі випадки, а системна підривна діяльність російських спецслужб, спрямована на атаки проти правоохоронців, військових і цивільної безпеки всередині країни.
"За останні місяці аналогічні теракти та спроби їх вчинення фіксувалися у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві й Одесі. Спільний почерк цих злочинів: саморобні вибухові пристрої, дистанційний підрив, координація через месенджери та вербування виконавців", — нагадав Кравченко.
Раніше Фокус повідомляв, що 23 березня у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого було пошкоджено вікна. Згодом на тій самій території пролунав ще один вибух, у результаті якого постраждали двоє правоохоронців.
У ніч на 22 лютого у Львові сталася серія вибухів, унаслідок яких загинула 23-річна жінка, а понад двадцять осіб отримали поранення. Серед постраждалих семеро залишаються у тяжкому стані.
Після цього політолог і керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко попередив, що теракт у Львові є сигналом, що загроза диверсій на території України може суттєво зрости найближчим часом. За його словами, Росія все активніше здійснює підривну діяльність у тилу, намагаючись поширити паніку та дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні.