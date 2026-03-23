Россияне завербовали через интернет: задержан подозреваемый в совершении теракта в Буче

Национальная полиция и СБУ задержали мужчину, которого правоохранители называют исполнителем теракта в Буче, который произошел утром 23 марта. Задержанным оказался 21-летний местный житель.

В результате происшествия были травмированы двое правоохранителей, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в Нацполиции.

Там сообщили, что в 05:35 поступило сообщение о взрыве на одной из улиц в Буче, в результате которого в одном из жилых домов были повреждены окна и фасад.

Місце теракту в Буче Фото: Нацполиція

Когда полиция прибыла на место, они действовали в соответствии с алгоритмом реагирования на террористические угрозы: территория была ограждена, обеспечена охрана места происшествия и проинформированы жители о возможной опасности повторного взрыва. Однако во время этого произошел еще один взрыв, в результате которого были ранены двое правоохранителей.

В СБУ отметили, что, по предварительной информации, мужчину завербовали российские спецслужбисты через Интернет.

Задержанный Фото: Нацполиция

Они передали ему инструкцию на изготовление двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Для дистанционной активации каждую из бомб агент снарядил мобильным телефоном.

Один из СВП был спрятан под скамейкой у входа в подъезд, второй — вблизи мусорного контейнера.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что это не единичные случаи, а системная подрывная деятельность российских спецслужб, направленная на атаки против правоохранителей, военных и гражданской безопасности внутри страны.

"За последние месяцы аналогичные теракты и попытки их совершения фиксировались во Львове, Киеве, Днепре, Николаеве и Одессе. Общий почерк этих преступлений: самодельные взрывные устройства, дистанционный подрыв, координация через мессенджеры и вербовка исполнителей", — напомнил Кравченко.

В ночь на 22 февраля во Львове произошла серия взрывов, в результате которых погибла 23-летняя женщина, а более двадцати человек получили ранения. Среди пострадавших семеро остаются в тяжелом состоянии.

После этого политолог и руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко предупредил, что теракт во Львове является сигналом, что угроза диверсий на территории Украины может существенно возрасти в ближайшее время. По его словам, Россия все активнее осуществляет подрывную деятельность в тылу, пытаясь распространить панику и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.