Россияне завербовали через интернет: задержан подозреваемый в совершении теракта в Буче
Национальная полиция и СБУ задержали мужчину, которого правоохранители называют исполнителем теракта в Буче, который произошел утром 23 марта. Задержанным оказался 21-летний местный житель.
В результате происшествия были травмированы двое правоохранителей, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в Нацполиции.
Там сообщили, что в 05:35 поступило сообщение о взрыве на одной из улиц в Буче, в результате которого в одном из жилых домов были повреждены окна и фасад.
Когда полиция прибыла на место, они действовали в соответствии с алгоритмом реагирования на террористические угрозы: территория была ограждена, обеспечена охрана места происшествия и проинформированы жители о возможной опасности повторного взрыва. Однако во время этого произошел еще один взрыв, в результате которого были ранены двое правоохранителей.
В СБУ отметили, что, по предварительной информации, мужчину завербовали российские спецслужбисты через Интернет.
Они передали ему инструкцию на изготовление двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Для дистанционной активации каждую из бомб агент снарядил мобильным телефоном.
Один из СВП был спрятан под скамейкой у входа в подъезд, второй — вблизи мусорного контейнера.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что это не единичные случаи, а системная подрывная деятельность российских спецслужб, направленная на атаки против правоохранителей, военных и гражданской безопасности внутри страны.
"За последние месяцы аналогичные теракты и попытки их совершения фиксировались во Львове, Киеве, Днепре, Николаеве и Одессе. Общий почерк этих преступлений: самодельные взрывные устройства, дистанционный подрыв, координация через мессенджеры и вербовка исполнителей", — напомнил Кравченко.
В ночь на 22 февраля во Львове произошла серия взрывов, в результате которых погибла 23-летняя женщина, а более двадцати человек получили ранения. Среди пострадавших семеро остаются в тяжелом состоянии.
После этого политолог и руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко предупредил, что теракт во Львове является сигналом, что угроза диверсий на территории Украины может существенно возрасти в ближайшее время. По его словам, Россия все активнее осуществляет подрывную деятельность в тылу, пытаясь распространить панику и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.