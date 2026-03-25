Убивство підлітка на фунікулері: підозрюваному винесли остаточний вирок

Артема Косова, якого звинуватили у вбивстві 16-річного Максима Матерухіна 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера, засуджено до довічного ув'язнення.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок після розгляду апеляції, залишивши чинним вирок Шевченківського районного суду Києва, повідомляє "Суспільне".

Захист підсудного просив перекваліфікувати статтю обвинувачення з "умисного вбивства" (ст. 115 Кримінального кодексу України) на "убивство з необережності" (ст. 119 ККУ), заявляючи про недоведеність умислу. Санкція останньої передбачає 3-5 років ув'язнення або обмеження волі.

Під час засідання суд повторно дослідив усі докази, зокрема відео очевидців, які того дня були у вагоні фунікулера. Як зазначає кореспондент "Суспільного", на кадрах чути, як Косов спілкується з Матерухіним та його друзями, використовуючи нецензурну лексику.

"Там чутно на відео, що я висловився нецензурно, я за це перепрошую. Але там немає погроз. І як пише у вироку, буду бити тебе, тебе, там цього немає", — заявив на свій захист колишній співробітник Управління державної охорони України.

Адвокат сім'ї загиблого зазначив, що підлітки сміялися, але поводилися нормально.

"Але поведінка Косова підтверджує хуліганський мотив. Там чутно, як Косов каже, можу кожного покласти за 6 секунд", — наголосив він.

Згідно з висновком медичної експертизи, Матерухін отримав смертельний поріз шиї, розмір рани становив 10 на 16 см, а її глибина була 3,5 сантиметра. Він загинув майже одразу від втрати крові, ще до приїзду "швидкої".

Почувши вирок, Косов заявив, що на рішення суду вплинув розголос, але воно "повинно бути співмірним".

"Жорсткого з мене зробили ЗМІ", — упевнений він. Раніше чоловік стверджував, що не мав наміру вбивати юнака.

Справа про вбивство підлітка на фунікулері: що відомо

Убивство підлітка в київському фунікулері сталося ввечері 7 квітня 2024 року. Співробітники Державного бюро розслідування повідомляли, що за даними слідства, службовець Управління державної охорони штовхнув Максима Матерухіна, учня 10-А класу столичної школи №36.

Хлопець упав, розбив скло головою і отримав смертельний поріз на шиї. Він стік кров'ю за кілька хвилин до приїзду швидкої.

Свідками трагедії стали сім підлітків, які пізніше дали свідчення в суді.

Генпрокурор Руслан Кравченко підтримав обвинувачення у вбивстві 16-річного підлітка. Він вступив до групи прокурорів і представив обвинувачення в суді.

Дядько Максима, Євген Клібановський, розповідав, як рідні вбитого на фунікулері Києва підлітка проживають горе. Він повідомляв, що родичі загиблого ходять до психолога, а батьки перебувають у важкому фізичному і психологічному стані.

Підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері визнав провину на засіданні суду 17 вересня 2025 року.

У жовтні того ж року він подав апеляцію на рішення суду.