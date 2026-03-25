Убийство подростка на фуникулере: подозреваемому вынесли окончательный приговор

Артем Косов, которого обвинили в убийстве 16-летнего Максима Матерухина 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера, приговорен к пожизненному заключению.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор после рассмотрения апелляции, оставив в силе приговор Шевченковского районного суда Киева, сообщает "Суспільне".

Защита подсудимого просила переквалифицировать статью обвинения по "умышленному убийству" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины) на "убийство по неосторожности" (ст. 119 УКУ), заявляя о недоказанности умысла. Санкция последней предусматривает 3-5 лет заключения или ограничение свободы.

Во время заседания суд повторно исследовал все доказательства, в том числе видео очевидцев, которые в тот день были в вагоне фуникулера. Как отмечает кореспондент "Суспільне", на кадрах слышно, как Косов общается с Матерухиным и его друзьями, используя нецензурную лексику.

Відео дня

"Там слышно на видео, что я выразился нецензурно, я за это извиняюсь. Но там нет угроз. И как пишет в приговоре, буду избивать тебя, тебя, там этого нет", — заявил в свою защиту бывший сотрудник Управления государственной охраны Украины.

Адвокат семьи погибшего отметил, что подростки смеялись, но вели себя нормально.

"Но поведение Косова подтверждает хулиганский мотив. Там слышно, как Косов говорит, могу каждого положить за 6 секунд", — подчеркнул он.

Согласно заключению медицинской экспертизы, Матерухин получил смертельный порез шеи, размер раны составил 10 на 16 см, а ее глубина была 3,5 сантиметра. Он погиб почти сразу от потери крови, еще до приезда "скорой".

Услышав приговор, Косов заявил, что на решение суда повлияла огласка, но оно "должно быть соразмерно".

"Жесткого из меня сделали СМИ", — уверен он. Ранее мужчина утверждал, что что не имел намерения убивать юношу.

Дело об убийстве подростка на фуникулере: что известно

Убийство подростка в киевском фуникулере произошло вечером 7 апреля 2024 года. Сотрудники Государственного бюро расследования сообщали, что по данным следствия, служащий Управления государственной охраны толкнул Максима Матерухина, ученика 10-А класса столичной школы №36.

Парень упал, разбил стекло головой и получил смертельный порез на шее. Он истек кровью за несколько минут до приезда скорой.

Свидетелями трагедии стали семь подростков, которые позже дали показания в суде.

Генпрокурор Руслан Кравченко поддержал обвинение в убийстве 16-летнего подростка. Он вступил в группу прокуроров и представил обвинение в суде.

Дядя Максима, Евгений Клибановский, рассказывал, как родные убитого на фуникулере Киева подростка проживают горе. Он сообщал, что родственники погибшего ходят к психологу, а родители находятся в тяжелом физическом и психологическом состоянии.

Подозреваемый в убийстве подростка на фуникулере признал вину на заседании суда 17 сентября 2025 года.

В октябре того же года он подал апелляцию на решение суда.