Конфлікт під час мобілізації в Одесі: військовослужбовця ТЦК поранили ножем

Конфлікт стався у Пересипському районі міста під час мобілізаційних заходів. Перевірка документів переросла у масову бійку.

У Нацполіції Одеси повідомили, що сутичка сталась між групою оповіщення та чоловіком, який порушив правила військового обліку.

Під час спроби доставити порушника до територіального центру комплектування він поранив військовослужбовця ножем.

У цей час перехожі почали перешкоджати діям групи оповіщення. Зокрема, вони перекрили виїзд з прибудинкової території.

"Військовослужбовцем ТЦК було застосовано зброю травматичної дії у бік одного з перехожих. Наразі обох потерпілих госпіталізовано до лікарні з травмами", - повідомили у Нацполіції та зазначили, що деталі уточнюються і тоді інформацію буде оновлено.

У мережі також з'явилось відео конфлікту, на якому видно, що сутичка переросла у масову бійку.

