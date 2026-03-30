Конфликт во время мобилизации в Одессе: военнослужащего ТЦК ранили ножом

Конфликт произошел в Пересипском районе города во время мобилизационных мероприятий. Проверка документов переросла в массовую драку.

В Нацполиции Одессы сообщили, что столкновение произошло между группой оповещения и мужчиной, который нарушил правила воинского учета.

При попытке доставить нарушителя в территориальный центр комплектования он ранил военнослужащего ножом.

В это время прохожие начали препятствовать действиям группы оповещения. В частности, они перекрыли выезд с придомовой территории.

"Военнослужащим ТЦК было применено оружие травматического действия в сторону одного из прохожих. Сейчас оба пострадавших госпитализированы в больницу с травмами", — сообщили в Нацполиции и отметили, что детали уточняются и тогда информация будет обновлена.

В сети также появилось видео конфликта, на котором видно, что стычка переросла в массовую драку.

Напомним, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко сообщил, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут потерять часть своих полномочий в процессе мобилизации. В частности, речь идет о передаче функций проверки граждан и патрулирования от ТЦК к Национальной полиции.

Также Фокус писал, что из-за нехватки личного состава Минобороны усиливает ответственность за уклонение и ищет пути пополнения рядов военных. Он добавил, что служба должна быть обязательной для всех, а за мобилизованными следует сохранять рабочие места и закреплять подразделение и специальность.