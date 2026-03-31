Фігуранту справи "Мідас" збільшили суму застави на 26 млн грн: про кого йдеться

Зі 100 млн грн до 126 млн грн збільшили суму застави для підозрюваного у справі НАЕК "Енергоатом" Ігоря Миронюка, відомого як "Рокет".

Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд (ВАКС), розглянувши апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді про продовження запобіжного заходу, повідомляє Transparency International Ukraine.

Раніше слідчий суддя продовжив йому тримання під вартою, визначивши альтернативу у вигляді застави в розмірі 100 млн грн.

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС задовольнила скаргу прокурора і збільшила розмір застави до 126 млн грн. В іншій частині ухвалу залишено без змін.

Наразі заставу не внесено, і підозрюваний залишається під вартою.

Національне антикорупційне бюро України протягом 15 місяців працювало над викриттям масштабної корупційної схеми, учасники якої впливали, зокрема, на "Енергоатом". На перших опублікованих аудіозаписах можна почути трьох імовірних фігурантів — "Тенора", "Рокета" і "Карлсона".

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що "Тенор" — це виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, "Карлсон" — бізнесмен Тимур Міндіч, а "Рокет" — радник тепер уже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка.

Вищий антикорупційний суд 12 листопада взяв Миронюка під варту, призначивши йому заставу в 126 млн грн, яку пізніше зменшили до 100 млн, а 31 березня суд знову повернув її початковий розмір.

Захист Миронюка наполягав, що звинувачення є безпідставними. Адвокат заявив, що його клієнт не мав офіційних повноважень у структурах Міненерго чи "Енергоатому", тож звинувачувати його у службових злочинах — юридично некоректно.

Наприкінці грудня минулого року суддя Ігор Строгий зазначив, що адвокати надали до суду документи, згідно з якими Ігор Миронюк ніколи не був радником Германа Галущенка.

Нагадаємо, НАБУ ініціює екстрадицію з Ізраїлю бізнесмена Тимура Міндіча.