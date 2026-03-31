Фигуранту дела "Мидас" увеличили сумму залога на 26 млн грн: о ком речь

Со 100 млн грн до 126 млн грн увеличилась сумма залога для подозреваемого по делу НАЭК "Энергоатом" Игорю Миронюку, известному как "Рокет".

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС), рассмотрев апелляционные жалобы сторон защиты и обвинения на определение следователя судьи о продлении меры пресечения, сообщает Transparency International Ukraine.

Ранее следователь судья продлил ему содержание под стражей, определив альтернативу в виде залога в размере 100 млн грн.

Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС удовлетворила жалобу прокурора и увеличила размер залога до 126 млн грн. В другой части определение оставлено без изменений.

На данный момент залог не внесен, и подозреваемый остается под стражей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение 15 месяцев работало над разоблачением масштабной коррупционной схемы, участники которой влияли в том числе на "Энергоатом". На первых опубликованных аудиозаписях можно услышать трех вероятных фигурантов — "Тенора", "Рокета" и "Карлсона".

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что "Тенор" — это исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов, "Карлсон" – бизнесмен Тимур Миндич, а "Рокет" — советник теперь уже бывшего министра энергетики Германа Галущенко Игорь Миронюк.

Высший антикоррупционный суд 12 ноября взял Миронюка под стражу, назначив ему залог в 126 млн грн, который позже был уменьшен до 100 млн, а 31 марта суд снова вернул его первоначальный размер.

Защита Миронюка настаивала, что обвинения являются безосновательными. Адвокат заявил, что его клиент не имел официальных полномочий в структурах Минэнерго или "Энергоатома", поэтому обвинять его в служебных преступлениях — юридически некорректно.

В конце декабря прошлого года судья Игорь Строгий отметил, что адвокаты предоставили в суд документы, согласно которым Игорь Миронюк никогда не был советником Германа Галущенко.

Напомним, НАБУ инициирует экстрадицию из Израиля бизнесмена Тимура Миндича.