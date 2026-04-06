Одесити розбиратимуть завали після обстрілів РФ: кого можуть залучити до робіт, — ЗМІ

В Одесі запроваджують трудову повинність для мешканців в умовах воєнного стану. Зокрема, громадян залучатимуть до робіт, пов’язаних із відновленням міста після обстрілів та підготовкою укриттів.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська" з посиланням на розпорядження виконувачки обов’язків голови Одеської військової адміністрації Надії Задорожної. Загалом, у докмуенті йдеться, що обов’язкові роботи стосуватимуться людей віком від 18 до 65 років, які фізично здатні їх виконувати.

Серед іншого, до списку залучених входять безробітні, внутрішньо переміщені особи, ветерани та інші незайняті мешканці міста. Крім того, до цих робіт можуть також закликати працівників підприємств, але лише за умови, що це не зашкодить їхній основній роботі.

Загалом, одесили мають:

розчищати завалів після обстрілів;

будувати та ремонтувати укриття;

розвантажувати гуманітарну допомогу;

чергувати у пунктах незламності;

а також виготовляти маскувальні сітоки.

А от для робіт у "гарячих" точках створюватимуть спеціальні бригади. У матеріалі також зауважили, що координацію процесу забезпечуватимуть комунальні служби спільно з благодійними організаціями. Зокрема, вони відповідатимуть за формування списків учасників, визначення місць і графіків робіт, а також організацію оповіщення та загального управління процесом.

Водночас фінансування таких робіт передбачене з кількох джерел, зокрема за рахунок коштів замовників, благодійної допомоги та фондів соціального страхування. При цьому учасникам гарантують оплату: для безробітних — не нижчу за мінімальну заробітну плату, а для працюючих — на рівні їхнього середнього доходу за основним місцем роботи.

Ба більше, юридичний оглядач "Думської" Олександр Іванов зазначив, що трудова повинність передбачена законом про правовий режим воєнного стану, і подібні розпорядження з 2022 року видавали майже всі місцеві органи влади країни. Він додав, що документ створює правовий механізм для залучення людей до робіт, проте не означає негайного примусу: насамперед будуть залучатися добровольці та волонтери, а до примусу можуть вдатися лише у разі значного загострення ситуації.

Нагадаємо, в ніч на 6 квітня російські військові завдали удару безпілотниками по Одесі, один з яких влучив у багатоповерховий житловий будинок та зруйнував декілька поверхів. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них дитина, ще десятеро отримали поранення. Постраждали також кілька багатоповерхівок, приватні будинки, дитячий заклад, магазин та десятки автомобілів.

Раніше Фокус писав, що у ніч на 2 квітня російські війська здійснили чергову масовану атаку БпЛА по території України. Зокрема, тоді ворог вдарив по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок цього влучання було пошкоджено складські майданчики, ангари та адміністративні приміщення. Також зафіксовано займання контейнерів і цивільного автомобіля.