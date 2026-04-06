Одесситы будут разбирать завалы после обстрелов РФ: кого могут привлечь к работам, — СМИ

В Одессе вводят трудовую повинность для жителей в условиях военного положения. В частности, граждан будут привлекать к работам, связанным с восстановлением города после обстрелов и подготовкой укрытий.

Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на распоряжение исполняющей обязанности главы Одесской военной администрации Надежды Задорожной. В общем, в докмуенте говорится, что обязательные работы будут касаться людей в возрасте от 18 до 65 лет, которые физически способны их выполнять.

Среди прочего, в список привлеченных входят безработные, внутренне перемещенные лица, ветераны и другие незанятые жители города. Кроме того, к этим работам могут также призвать работников предприятий, но только при условии, что это не повредит их основной работе.

В общем, одесситы имеют:

расчищать завалы после обстрелов;

строить и ремонтировать укрытия;

разгружать гуманитарную помощь;

дежурить в пунктах несокрушимости;

а также изготавливать маскировочные сетки.

А вот для работ в "горячих" точках будут создавать специальные бригады. В материале также отметили, что координацию процесса будут обеспечивать коммунальные службы совместно с благотворительными организациями. В частности, они будут отвечать за формирование списков участников, определение мест и графиков работ, а также организацию оповещения и общего управления процессом.

В то же время финансирование таких работ предусмотрено из нескольких источников, в частности за счет средств заказчиков, благотворительной помощи и фондов социального страхования. При этом участникам гарантируют оплату: для безработных — не ниже минимальной заработной платы, а для работающих — на уровне их среднего дохода по основному месту работы.

Более того, юридический обозреватель "Думской" Александр Иванов отметил, что трудовая повинность предусмотрена законом о правовом режиме военного положения, и подобные распоряжения с 2022 года издавали почти все местные органы власти страны. Он добавил, что документ создает правовой механизм для привлечения людей к работам, однако не означает немедленного принуждения: в первую очередь будут привлекаться добровольцы и волонтеры, а к принуждению могут прибегнуть только в случае значительного обострения ситуации.

Напомним, в ночь на 6 апреля российские военные нанесли удар беспилотниками по Одессе, один из которых попал в многоэтажный жилой дом и разрушил несколько этажей. В результате атаки погибли три человека, среди них ребенок, еще десять получили ранения. Пострадали также несколько многоэтажек, частные дома, детское учреждение, магазин и десятки автомобилей.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 2 апреля российские войска совершили очередную массированную атаку БпЛА по территории Украины. В частности, тогда враг ударил по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате этого попадания были повреждены складские площадки, ангары и административные помещения. Также зафиксировано возгорание контейнеров и гражданского автомобиля.