Убивство собаки в Гостомелі: у супермаркеті заявили, що тварина була агресивною (відео)

Загибель собаки в супермаркеті "Фора" в Гостомелі 5 квітня викликала гучний суспільний резонанс, і на свій захист адміністрація супермаркету заявила, що тварина нібито була агресивною.

Усе почалося з того, що в поліцію звернулася жінка із заявою про те, що в Гостомелі в одному з місцевих супермаркетів вона виявила тіло собаки. За словами заявниці, охоронець цього закладу завдав тварині ушкодження металевою палицею, ідеться в пресрелізі поліції Київської області.

Наразі правоохоронці призначили експертизу та з'ясовують обставини і причини загибелі собаки.

За цим фактом слідчі Бучанського районного управління поліції Київської області розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України).

Що розповідають очевидці

За словами однієї зі свідків того, що сталося, які опублікували зоозахисники, приблизно о 22:20 вони приїхали до магазину "Фора", і Тигра лежала біля входу біля поштомата. Потім вона, шкутильгаючи, пройшла повз машину, що стояла на завантаженні, у підсобне приміщення, де її покликали, назвавши її кличку. Це говорить про те, що людина знала цього собаку.

Очевидці, які вирішили простежити за Тигрою, заспокоїлися, і будучи впевненими, що з твариною все буде добре, пішли за покупками. Однак біля відділу молочних продуктів свідок почула скавучання собаки, а потім побачила Тигру всю в крові.

"Охоронець Руслан Орляк наносив численні удари палицею, схожою на металеву, по голові та хребту. Почали кричати, що це жорстоке поводження з тваринами, викликали поліцію. Після цього він розвернувся і пішов. А собака повзла. Йти вона уже не могла, у неї почалися конвульсії. Приблизно через 10 хвилин собака померла", — описують побачене клієнти магазину.

Стверджується, що на відео, яке надали співробітникам поліції, ознак агресії у тварини немає. Охоронець відмовився давати свідчення після розмови з адміністратором магазину.

Версія магазину

Напередодні на сторінці "Фори" в Instagram з'явилося пояснення того, що сталося, за версією супермаркету. Зокрема, у ньому йдеться про те, що адміністрація з розумінням ставиться до резонансу і щиро шкодує про загибель тварини.

Також мережа опублікувала відео з камер спостереження.

"За наявними відеоматеріалами, ще біля магазину тварина перебувала у важкому стані — з ознаками дезорієнтації, порушення координації та судом. На рампі вона проявляла агресивну поведінку по відношенню до співробітників. У ситуації, що склалася, працівники намагалися дистанціюватися і діяли з огляду на безпеку гостей і співробітників", — ідеться в повідомленні.

Усі записи відеокамер передано правоохоронним органам, а супермаркет повністю сприяє розслідуванню.

У магазині, запевняють автори заяви, проведено повну дезінфекцію місця події відповідно до санітарних вимог.

"Наша позиція незмінна: ми категорично засуджуємо будь-які прояви жорстокого поводження з тваринами. "Фора" системно підтримує зоопритулки та допомагає тваринам. Зокрема, під час сильних морозів ми неодноразово надавали притулок собакам. Ми розуміємо, наскільки ця ситуація є чутливою, і просимо дочекатися офіційних висновків та утриматись від передчасних оцінок", — запевнили у "Форі" та пообіцяли обов'язково повідомити результати.

Що кажуть зоозахисники

На сторінці зоозахисників nepr.ohodimimo в мережі йдеться про те, що собака не був агресивним, а автори публікації стверджують, що керівництво нібито захищає свого співробітника і дає неправдиві свідчення.

Зоозахисники кажуть, що спочатку була версія, що собака становив загрозу для охоронця, і він її вбив, а потім версія змінилася на те, що тварина кидалася на людей, і в охоронця не було іншого виходу.

"Але це брехня! На записах з камер чітко видно, що у внутрішньому коридорі, де він почав бити собаку, не було взагалі людей. І собака почала гарчати тільки після того, як її почали бити. Собака вирвалася з коридору і забігла у зал, а вбивця біг за нею і продовжував бити", — ідеться в повідомленні.

Автори зазначають, що Тигра була місцевою собакою, її всі знали, і вона ніколи не проявляла агресію.

"Але є свідчення очевидців про жорстоке поводження з твариною. І це намагаються виправдати вигаданою "загрозою". Навіть якщо припустити, що собака могла проявити агресію — це не дає жодного морального права позбавляти її життя. Орляк Руслан має відповісти за свій вчинок!" — впевнені захисники тварин.

Зазначимо, що це — не перший скандал у цій мережі. У серпні минулого року в супермаркеті "Фора" в Ірпені співробітниця задушила кота Бегемота, який був місцевим улюбленцем. У цьому їй допомагала сортувальниця. Двоє інших співробітників спостерігали за тим, що відбувається.

Народний депутат Антон Яценко констатує новий випадок загибелі тварини у "Форі" і пише, що, за наявною інформацією, на рівні керівництва "Фори" працівникам мережі була дана вказівка вбивати тварин, які заходять у магазини або ходять біля них.

"Як народний депутат України, я звернуся із заявами про злочин до Генерального прокурора Руслана Кравченка, голови Національної поліції України Івана Вигівського щодо проведення досудового розслідування за даним фактом, встановлення особи живодера та притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України", — заявив він.

За словами нардепа, нібито відомо, що керівництво "Фори" постійно намагається прикрити своїх працівників і відкуповується від кримінальної відповідальності.

"Замість того, щоб звільняти працівників-живодерів, воно схвалює їхні злочинні дії та фактично спонукає до жорстокого поводження з тваринами", — пише парламентарій.

