Убийство собаки в Гостомеле: в супермаркете заявили, что животное было агрессивным (видео)

Гибель собаки в супермаркете "Фора" в Гостомеле 5 апреля вызвало громкий общественный резонанс, и в свою зашиту администрация супермаркета заявила, что животное якобы было агрессивным.

Все началось с того, что в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что в Гостомеле в одном из местных супермаркетов она обнаружила тело собаки. По словам заявительницы, охранник данного заведения нанес животному повреждения металлической палкой, говорится в пресс-релизе полиции Киевской области.

Сейчас правоохранители назначили экспертизу и выясняют обстоятельства и причины гибели собаки.

По данному факту следователи Бучанского районного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

Что рассказывают очевидцы

По словам одной из свидетельниц случившегося, которые опубликовали зоозащитники, около 22:20 они приехали к магазину "Фора", и Тигра лежала у входа возле почтомата. Затем она, хромая, прошла мимо машины, которая стояла на погрузке, в подсобное помещение, где ее позвали, назвав ее кличку. Это говорит о том, что человек знал эту собаку.

Очевидцы, которые решили проследить за Тигрой, успокоились, и будучи уверенными, что с животным все будет хорошо, пошли за покупками. Однако возле отдела молочных продуктов свидетельница услышала скулеж собаки, а затем увидела Тигру всю в крови.

"Охранник Руслан Орляк наносил многочисленные удары палкой, похожей на металлическую, по голове и позвоночнику. Начали кричать, что это жестокое обращение с животными, вызвали полицию. После этого он развернулся и ушел. А собака ползла. Идти она уже не могла, у нее начались конвульсии. Примерно через 10 минут собака умерла", — описывают увиденное клиенты магазина.

Утверждается, что на видео, которое предоставили сотрудникам полиции, признаков агрессии у животного нет. Охранник отказался давать показания после разговора с администратором магазина.

Версия магазина

Накануне на странице "Форы" в Instagram появилось объяснение случившегося по версии супермаркета. В частности, в нем говорится, что администрация с пониманием относится к резонансу и искренне сожалеет о гибели животного.

Также сеть опубликовала видео из камер наблюдения.

"По имеющимся видеоматериалам, еще возле магазина животное находилось в тяжелом состоянии — с признаками дезориентации, нарушения координации и судорог. На рампе она проявляла агрессивное поведение по отношению к сотрудникам. В сложившейся ситуации работники пытались дистанцироваться и действовали с учетом безопасности гостей и сотрудников", — говорится в сообщении.

Все записи видеокамер переданы правоохранительным органам, а супермаркет полностью содействует расследованию.

В магазине, уверяют авторы заявления, проведена полная дезинфекция места происшествия в соответствии с санитарными требованиями.

"Наша позиция неизменна: мы категорически осуждаем любые проявления жестокого обращения с животными. "Фора" системно поддерживает зооубежища и помогает животным. В частности, во время сильных морозов мы неоднократно предоставляли убежище собакам. Мы понимаем, насколько эта ситуация чувствительна и просим дождаться официальных выводов и воздержаться от преждевременных оценок", — заверили в "Форе" и пообещали обязательно сообщить результаты.

Что говорят зоозащитники

На странице зоозащитников nepr.ohodimimo в сети говорится, что собака не была агрессивной, а авторы публикации утверждают, что руководство якобы защищает своего сотрудника и дает ложные показания.

Зоозащитники говорят, что сначала была версия, что собака представляла угрозу для охранника, и он ее убил, а затем версия изменилась на то, что животное бросалась на людей, и у охранника не было другого выхода.

"Но это ложь! На записях с камер отчетливо видно, что во внутреннем коридоре где он начал бить собаку, не было вообще людей. И собака начала рычать только после того, как ее начали избивать. Собака вырвалась из коридора и забежала в зал, а убийца бежал за ней и продолжал избивать", — говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что Тигра была местной собакой, ее все знали, и она никогда не проявляла агрессию.

"Но есть свидетельства очевидцев о жестоком обращении с животным. И это пытаются оправдать вымышленной "угрозой". Даже если предположить, что собака могла проявить агрессию – это не дает никакого морального права лишать ее жизни. Орляк Руслан должен ответить за свой поступок!" — уверены защитники животных.

Отметим, что это — не первый скандал в этой сети. В августе прошлого года в супермаркете "Фора" в Ирпене сотрудница задушила кота Бегемота, который был местным любимцем. В этом ей помогала сортировщица. Двое других сотрудников наблюдали за происходящим.

Народный депутат Антон Яценко констатирует новый случай гибели животного в "Форе" и пишет, что, по имеющейся информации, на уровне руководства "Форы" работникам сети было дано указание убивать животных, которые заходят в магазины или ходят возле них.

"Как народный депутат Украины, я обращусь с заявлениями о преступлении к Генеральному прокурору Руслану Кравченко, председателю Национальной полиции Украины Ивану Выговскому относительно проведения досудебного расследования по данному факту, установления личности животновода и привлечения его к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины", — заявил он.

По словам нардепа, якобы известно, что руководство "Форы" постоянно пытается прикрыть своих работников и откупается от уголовной ответственности.

"Вместо того чтобы увольнять работников-живодеров, оно одобряет их преступные действия и фактически побуждает к жестокому обращению с животными", — пишет парламентарий.

Напомним, известного оленя Бориса из Ровненской области, ставшего звездой соцсетей, сбила машина.

Также сообщалось, что собаку блогера Елены Мандзюк могли отравить.