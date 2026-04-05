На Киевщине охранник супермаркета забил металлической палкой собаку: люди требуют огласки

В Гостомеле Киевской области охранник местного супермаркета забил до смерти собаку, забежавшую в торговый зал. Мужчина сделал это с помощью металлической палки.

Как утверждают в сети, инцидент произошел на территории супермаркета сети "Фора". Фокус собрал, что известно об инциденте.

В субботу, 4 апреля, соцсети взорвались сообщениями о том, что охранник магазина "Форма" в Гостомеле, что на улице Садовой, 2, совершил убийство животного. Очевидцы пишут, что собака была бездомной.

Из-за инцидента люди забили тревогу и требуют огласки и соответствующей реакции правоохранительных органов.

Скриншот | сообщение об убийстве собаки в супермаркете в Гостомеле

Реакция супермаркета

На странице сети супермаркетов уже отреагировали на событие из-за огласки в соцсетях. В комментариях возмущенным людям ответили, что уже выясняют ситуацию, и объяснили, что было известно на тот момент.

Руководство отмечает, что собака якобы попала в торговый зал с рампы и начала вести себя агрессивно. Работник охраны, совершивший убийство, якобы действовал в защиту людей.

"Причины гибели животного устанавливаются соответствующими органами. Записи с камер наблюдения мы уже передали в правоохранительные органы", — заявили в "Форе".

Магазин также выразил соболезнования по поводу того, что инцидент завершился гибелью собаки.

Скриншот | реакция "Форы" на убийство собаки

Стоит заметить, что это не первый случай, когда магазин сети обвинили в жестоком обращении с животными. В сентябре 2025 года "Украинская правда" со ссылкой на активистов писала, что в Ирпене Киевской области работники супермаркета якобы задушили бездомного кота.

Впоследствии в "Форе" заявили, что в архиве не сохранилась запись с камер видеонаблюдения за сутки, когда произошел инцидент, из-за чего не могли подтвердить или опровергнуть обвинения.

