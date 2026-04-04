Владельцев собак начали штрафовать за держание животных на цепи, — СМИ

Хустский районный суд Закарпатской области привлек лицо к административной ответственности за жестокое обращение с животным. Мужчина должен заплатить штраф в сумме 3400 грн.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Владельцев собак начали штрафовать

Судом установлено, что 9 января 2026 года по месту жительства лицо "совершило жестокое обращение с животным, а именно удерживало его в квартире на цепи и не обеспечивало надлежащим питанием". Такие действия указывают на состав административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 89 КУоАП.

Впрочем, лицо на судебное заседание не явилась, но подала заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие и полностью признала свою вину.

На мужчину наложен штраф в сумме 3400 гривен. Также он должен уплатить судебный сбор — 665 гривен 60 копеек.

"Законодательством определены принципы гуманного отношения к животным, обязанность обеспечения условий их содержания в соответствии с биологическими особенностями, а также запрет действий, приводящих к их страданиям", — говорится в сообщении "Судебно-юридической газеты".

