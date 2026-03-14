Собаку забрали в семью после лет в приюте: всего за день ее было трудно узнать (фото)

Житель США несчастно приютил самку питбуля, которая длительное время пробыла в приюте для животных. Чуть больше чем за сутки изменения с четвероногой на фотографиях поразили пользователей.

Новый владелец под ником r/xamlax показал два изображения рядом: одно сделано вскоре после того, как собаку забрали из приюта, другое — только через 24 часа. Эти изменения американец обнародовал в Reddit.

На первом фото собака по кличке Тыковка (Pumpkin) тихо сидела на полу возле кровати и миски с едой. Уже на следующий день она выглядела расслабленной и вполне непринужденной — лежала на спине на диване, лапами вверх, чувствуя себя абсолютно комфортно в новом окружении.

Тыковка изменилась буквально за сутки в новом доме Фото: Reddit

"Ей понадобился один день — и теперь вся квартира ее, лол. Ее имя в приюте было Тыковка, и нам показалось, что оно ей подходит — поэтому мы его оставили ей!" — написал автор сообщения.

Відео дня

Такие истории, как у Тыковки, появляются в то время, когда приюты в США для собак остаются под постоянным давлением. По данным Shelter Animals Count, которых цитирует издание Newsweek, приют собак в 2024 году сократился примерно на 1% по сравнению с предыдущим годом и остается более чем на 13% ниже, чем до пандемии коронавируса.

Тыковка уже адаптировалась в новой семье Фото: Reddit

Хотя общее количество собак в приютах сократилось с 2019 года, они продолжают сталкиваться с проблемой переполненности. Частично это происходит из-за более длительного срока пребывания и меньшего количества животных, которых передают в спасательные организации. Собаки теперь составляют половину всех неблагоприятных исходов по стране, что подчеркивает нагрузку на ресурсы приютов и важность успешных усыновлений.

Реакция соцсетей

Сообщение в Reddit зацепило многих, кто знаком с эмоциональными изменениями, которые могут испытывать спасательные животные, покидая приют. Для многих любителей собак этот пост стал напоминанием о том, как быстро спасательные собаки могут адаптироваться, почувствовав себя в безопасности.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Она как у себя дома";

"Ты точно щекочешь ей животик! Какая красивая девочка!"

"Посмотрите на расслабленную позу собаки";

"О, какой большой животик. Надеюсь, она наготове от щекотного монстра!"

"Поздравляю, что нашли друг друга. Желаю вам обоим целой жизни с почесыванием животика."

