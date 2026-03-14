Собаку забрали в сім'ю після років у притулку: усього за день її було важко впізнати (фото)

Мешканець США недощавно прихистив самку пітбуля, яка тривалий час пробула в притулку до тварин. Трохи більше як за добу зміни з чотирилапою на світлинах вразили користувачів.

Новий власник під ніком r/xamlax показав два зображення поруч: одне зроблене невдовзі після того, як собаку забрали з притулку, інше — лише через 24 години. Ці зміни американець оприлюднив у Reddit.

На першому фото собака з кличкою Гарбузик (Pumpkin) тихо сиділа на підлозі біля ліжка і миски з їжею. Вже наступного дня вона виглядала розслабленою і цілком невимушеною — лежала на спині на дивані, лапами догори, почуваючись абсолютно комфортно в новому оточенні.

Гарбузик змінилася буквально за добу в новому домі Фото: Reddit

"Їй знадобився один день — і тепер уся квартира її, лол. Її ім'я в притулку було Гарбузик, і нам здалося, що воно їй пасує — тож ми його залишили їй!" — написав автор допису.

Такі історії, як у Гарбузика, з'являються в той час, коли притулки в США для собак залишаються під постійним тиском. За даними Shelter Animals Count, яких цитує видання Newsweek, прихисток собак у 2024 році скоротилося приблизно на 1% порівняно з попереднім роком і залишається більш ніж на 13% нижчим, ніж до пандемії коронавірусу.

Гарбузик уже адаптувалася в новій родині Фото: Reddit

Хоча загальна кількість собак у притулках скоротилася з 2019 року, вони продовжують стикатися з проблемою переповненості. Частково це відбувається через довший термін перебування і меншу кількість тварин, яких передають у рятувальні організації. Собаки тепер становлять половину всіх несприятливих результатів по країні, що підкреслює навантаження на ресурси притулків і важливість успішних усиновлень.

Реакція соцмереж

Допис у Reddit зачепив багатьох, хто знайомий з емоційними змінами, які можуть відчувати рятувальні тварини, покидаючи притулок. Для багатьох любителів собак цей допис став нагадуванням про те, як швидко рятувальні собаки можуть адаптуватися, відчувши себе в безпеці.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Вона як у себе вдома";

"Ти точно лоскочеш їй животик! Яка гарна дівчинка!"

"Подивіться на розслаблену позу собаки";

"О, який великий животик. Сподіваюся, вона напоготові від лоскотного монстра!"

"Вітаю, що знайшли одне одного. Бажаю вам обом цілого життя з почухуванням животика."

