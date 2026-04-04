Власників собак почали штрафувати за тримання тварин на ланцюгу, — ЗМІ

Хустський районний суд Закарпатської області притягнув особу до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з твариною. Чоловік повинен заплатити штраф у сумі 3400 грн.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Власників собак почали штрафувати

Судом встановлено, що 9 січня 2026 року за місцем проживання особа "вчинила жорстоке поводження з твариною, а саме утримувала її в квартирі на ланцюгу та не забезпечувала належним харчуванням". Такі дії вказують на склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 89 КУпАП.

Втім, особа на судове засідання не з’явилася, але подала заяву про розгляд справи за її відсутності та повністю визнала свою вину.

На чоловіка накладено штраф у сумі 3400 гривень. Також він має сплатити судовий збір — 665 гривень 60 копійок.

"Законодавством визначено принципи гуманного ставлення до тварин, обов’язок забезпечення умов їх утримання відповідно до біологічних особливостей, а також заборону дій, що призводять до їх страждань", — йдеться в повідомленні "Судово-юридичної газети".

