У блогерки Олени Мандзюк померла собака: її могли отруїти (фото)

Олена Мандзюк повідомила про смерть своєї собаки на ім’я Рея. Про це вона написала у своєму Instagram, припустивши, що тварину могли отруїти.

За словами Мандзюк, ще напередодні Рея була здоровою та активною. Втім, вранці блогерка знайшла її мертвою в кімнаті. За її описом, поруч із собакою була калюжа крові, що витікала з пащі.

"Ще вчора вона була жива, здорова, лагідна… а сьогодні зранку я знайшла її мертвою", — написала вона.

В Олени Мандзюк померла собака Фото: Instagram

Блогерка зазначила, що разом із родиною переживає сильний шок, адже тварина була для них не просто домашнім улюбленцем, а частиною сім’ї. Інший пес, Крон, за її словами, наразі живий, однак перебуває у млявому стані та відмовляється від їжі.

Мандзюк також пов’язує можливий інцидент із тривалим тиском та погрозами, які вона, за її словами, отримувала протягом останнього року через свою публічну позицію. Вона наголосила, що раніше йшлося лише про словесні атаки, однак тепер ситуація могла перейти у реальну загрозу.

"Коли страждає беззахисна тварина, яка нікому не зробила нічого поганого — це зовсім інше", — зазначила блогерка.

Наразі офіційного підтвердження причини смерті тварини немає. Обставини події залишаються невідомими.

